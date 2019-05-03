【全民造星II】準備接班MIRROR　分析首輪面試八位最強候選人

ViuTV選秀節目《全民造星》在第一季成功打造MIRROR後，嚐到成功的滋味，亦加強了他們對於打造新一代男團的信心，於是在MIRROR成立短短四個月就已經著手準備第二季，昨日（1日）在商場舉行公開招募及面試，《香港01》記者為大家挑選了有潛力成為未來男團的成員，要實力有實力、要顏值有顏值、要可愛有可愛，原來還有知名YouTuber想轉行挑戰做偶像？

公開面試參賽者與師兄MIRROR及導師合照。（陳順禎攝）

歌唱實力派

洪助昇，Aiden，23歲，184cm（@aidenhcs）

公司：太陽娛樂，現時為新晉演員

表演：演唱《Fight Song》、清唱《高山低谷》、一段舞蹈

參加原因：喜歡唱歌，想挑戰自己

偶像：G.E.M

Aiden的歌聲及暖男外表深得花姐及眾評判歡心：「我鍾意兜風耳，佢仲要有酒粒、身高184cm、唱歌OK，死未？」，雖然Aiden並沒有舞蹈底子，但手長腳長絕對有優勢，連舞蹈總監耀老師也說：「唔識都要教到識！」

洪助昇為太陽娛樂簽約的新晉演員。（陳順禎攝）

+ 8 + 7 + 6

胡學軒，Alfred，176cm（@wuhokhin）

表演：演唱張敬軒《餘震》、一段舞蹈

興趣：唱歌、去旅行、睇戲、打波

平時會參與商場表演

參加原因：想學跳舞、面對觀眾，希望多人喜歡他的歌聲

胡學軒戴著眼鏡有一種文青的氣質，連花姐都被他的側面迷倒，雖然Alfred自言自己跳舞完全不OK，但就以歌聲搭夠，小編縱觀近四小時的公開面試中，唱功和聲線都稱得上第一。

胡學軒有歌唱實力。（陳順禎攝）

+ 7 + 6 + 5

18歲卜卜脆

森信裕，18歲，剛考完DSE，170cm

表演：結他伴唱日文歌、清唱林峯《直到你不找我》、跳組合「至上勵合」的《棉花糖》

興趣：唱歌、畫畫、彈結他

父親是日本人

喜歡J-Pop，偶像是山田涼介

參加原因：喜歡唱歌，想看看自己能發展到哪一步

森信裕一上台就以可愛的氣息吸引了評審的視線，身高加上日本式打扮，背上結他唱著日本歌，令不少在旁圍觀的姐姐都為他尖叫，花姐更說要為了他增設可愛版的《前傳》，當組合的忙內正好，有評論說森信裕與韓國團體成員NCT Dream忙內有點相像。

森信裕甚受姐姐歡迎。（陳順禎攝）

許賢杰，Jacky，18歲，Form5，184cm

表演：演唱《斑馬斑馬》、一段舞蹈

參加原因：挑戰自己

偶像：李榮浩、薜之謙、林俊傑

Jacky因為緊張舞台表現差強人意，當花姐問到介不介意不是因為唱歌和舞技、只因外貌而被稱花瓶而入選，Jacky稱還有很多進步空間，但如果入不到下次會再挑戰。

Jacky表演失準，可他的聲底不錯。（陳順禎攝）

全能選手

吳啟洋，Phoebus，22歲，181cm（@phoebus_ng）

理工大學土木工程系大四學生

表演：防彈少年團《Fire》的舞蹈表演、一段清唱陳奕迅《天下無雙》及一段舞蹈

偶像：BTS

參加原因：鍾意跳舞同唱歌，覺得係一個好好嘅舞台去表現自己

優勝之處：唱歌、跳舞都有涉獵，稱還有很多秘密武器未展現

Phoebus作為第一個在公開面試登場的參賽者，並沒有表現出怯場，一登場更引來不少現場粉絲尖叫，表演上來說是少數無論唱歌還是跳舞的表現都還算不錯的參賽者之一，加上俊俏的外貌，可說是未來新男子組合的有力候補；原來Phoebus個人社交媒體帳號逾八千粉絲。

吳啟洋第一個在公開面試登場的參賽者，卻沒有表現出怯場。（陳順禎攝）

+ 10 + 9 + 8

羅卓華，Will，22歲，全職結他手，178cm（@willlawcw）

表演：自彈自唱及跳舞張學友《頭髮亂了》、清唱陳柏宇《霸氣情歌》及一段舞蹈

才能：結他、唱歌、跳舞

偶像：Dean、陳柏宇

參加原因：由朋友推舉，想做一個全能的明星

在Will表演完後，連花姐都大讚：「好有型啊！」，由於本職是個結他手，所以在才藝上大概加了不少分，可是在唱歌跳舞方面亦毫不輸蝕，是為各項實力都不錯的參賽者之一，在舞台上表演亦顯得有魅力，在未來的新男子組合裡可佔有一席位。

羅卓華是單眼皮男生，在台上甚有魅力。（陳順禎攝）

+ 7 + 6 + 5

YouTuber新挑戰

嚴政，Wallace，21歲，176cm（@wyc_wallace_v3v）

表演：演唱韋禮安《女孩》、一段舞蹈

難度：不會跳舞，三天內從零開始學習

參加原因：一直都想做偶像，並從YouTube開始起步，4年有穩定的viewers，想嘗試不擅長的領域，雖然曾經受過質疑，可是他仍然堅持走自己的路。

嚴政唱韋禮安的《女孩》，引來姜濤親自示範。（陳順禎攝）

+ 6 + 5 + 4

陳軍政，Cotton（@cotton_ckc）

表演：清唱周國賢《陽光燦爛的日子》、陳奕迅《幸福摩天輪》

參加原因：因為觀眾的意見而心血來潮來作出新嘗試，想突破自己的界限

雖然只用了很短時間準備整個面試表演，但既然決定站上台，便想全力以赴做好