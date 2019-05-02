《全民造星II》MIRROR升級做評判：公開CASTING會緊張好多

ViuTV選秀節目《全民造星》來到第二季，5月1日舉行公開招募及面試，MIRROR亦以師兄身份來到現場，表演了《前傳》及新歌《破鏡》，Lokman說：「今日做評判都幾緊張，我哋又吾係話咩大前輩，只不過早佢哋一屆、早出道少少；我哋唔係話非常完美，但要評人哋都有啲壓力，畀交叉剔都要諗好耐、一齊商量一番。」姜濤亦附和：「我哋亦都實力未係好足夠去評價人哋嘅實力如何，要好嚴謹。」

MIRROR以評判兼表演者身份出席《全民造星II》記者會，穿著黑色為主調的服裝，十分有型！（陳順禎攝）

Ian則以師兄的身份提出意見：「與其話去評佢哋，不如話分享啲親身經歷佢哋，可能大家都會想知點樣可以表現得好啲，喺選秀節目要表現自己嘅才華係好緊要，但另一方面都要做自己，畀觀眾睇到你嘅性格。」當問到有什麼評分準則，Anson Kong說：「今日係第三日嘅Casting，我哋係睇才藝比較多，唱歌跳舞唔錯，然後先再睇樣。」

有數百名粉絲到場撐MIRROR，現場喊聲震耳欲聾，在MIRROR出場前不同粉絲雖有過較勁，後亦十分有默契地齊喊MIRROR，獲花姐稱讚。（陳順禎攝）

MIRROR又異口同聲地說公開面試是個艱難的挑戰，Anson Kong說：「今年Casting難過上年，因為係公開Casting，因為上年係匿埋喺間房見，今次要面對咁多人、又有觀眾係好辛苦。」Anson Lo以體諒的心情說：「公開Casting會緊張好多，頭先嘅參賽者都係有少少走音嘅情況，好多時唔單止係能力嘅問題，太緊張個音就會震，其實都好明白佢哋未係最佳表現。」Edan憶起自己面試當日的心情：「如果上年公開Casting應該已經衰咗，雖然我嗰日係冇啲老師喺到，但我都緊張到喺出面口震、腳震咗成粒鐘。」

點擊圖輯睇MIRROR型相^^

+ 30 + 29 + 28

當問到怕不怕新一季的參賽者，會對MIRROR構成競爭或威脅，Frankie說：「長江後浪推前浪係呢個圈不嬲都有。」而Jer亦十分樂觀：「其實佢哋嘅出現係畀一個動力Push我哋更加進步，出道四個月以嚟我哋未必係做到最好，仲有進步空間，而家佢哋出現咗，我哋就唔可以鬆懈，要迫自己更加快去進步。」