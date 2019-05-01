日本抖音美少女街頭獻唱爆紅　16歲三阪咲獲網友讚未來歌姬

內地短視頻App抖音不止在內地深受歡迎，在海外市場都大熱。作為抖音的海外版，「Tik Tok」自2017年進入日本後，就吸引不少年輕人用戶，尤其是日本高中生。最近有一位日本美少女的街頭獻唱視頻在抖音熱播，更一度成為抖音上最多Like的視頻。

三阪咲因為翻唱Ed Sheeran的《Shape of You》而爆紅。（影片截圖）

+ 3 + 2

這位樣貌甜美，歌聲清亮的女生名叫三阪咲，因為翻唱Hit歌而爆紅，當中最多人Like的就是一段翻唱Ed Sheeran的《Shape of You》的視頻。紥起馬尾，着住T裇的三阪咲，在大阪街頭獻唱，面對着大批圍觀的觀眾，她也毫不怯場。天然的聲音、單純及童稚感都是三阪咲大受歡迎的原因，不少網民都大讚她英語發音準，不是大家印象中的日式英語，不過大家最喜歡的，就是她永遠充滿元氣，精神奕奕的樣子！

三阪咲曾翻唱不少Hit歌，她清亮有力的歌聲和甜美的笑容獲網友大讚。（IG圖片）

三阪咲剛剛滿16歲，現時讀高中一年級。（IG圖片）

三阪咲2003年出世，剛剛在上月底度過16歲生日。從小學五年級開始學唱歌，六年級就到街頭駐唱。早前她參加了日本綜藝節目《THE卡拉OK★戰鬥》，節目中舉行卡拉OK大賽，不論職業、業餘歌手一同競技，以卡拉OK機器評分決定勝負。三阪咲在節目中獻唱安室奈美惠的《Finally》，憑藉一副好歌喉脫穎而出，獲得98.3的高分，評判更指：「安室奈美惠引退後覺得平成要完結了，但這次聽到這個女生的歌聲，覺得令和時代是由這樣的孩子支持著啊。」日本網友對她的評價都相當高，大讚她是「安室奈美惠的接班人」、「即刻可以出道的天才少女」、「未來歌姬」等等。

三阪咲在節目中獻唱安室奈美惠的《Finally》，最後獲得98.3分，更被網友大讚是安室奈美惠的接班人。（影片截圖）

三阪咲獻唱時表情多多，充滿青春活力！（影片截圖）

+ 9 + 8 + 7

其實不止歌聲被大讚，三阪咲甜美的樣貌也是網民喜愛的原因。雖然她五官不算精緻，但有點肉感的面容加上陽光自然的笑容，身高170cm的她絕對是一位青春美少女！如今三阪咲也有到各地表演，曾翻唱YUI的《Cherry》、Superfly的《Beautiful》、Miley Cyrus的《The Climb》、Kelly Clarkson的《Because of You》等等，廣受好評。

三阪咲眼大大，面圓圓，加上甜美的笑容，深受粉絲喜愛。（IG圖片）

點擊下圖睇三阪咲更多靚相：