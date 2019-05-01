杜汶澤跪低兼「金盆洗X」！　五度鞠躬向程美段正式道歉

程美段（Kiwi）日前指杜汶澤拖糧，杜汶澤不甘Kiwi首先向傳媒披露事件，繼而在網上反擊，更呼籲同業用對方前要三思，引起網友熱烈討論，最後杜汶澤發現錯在己方因而「跪低」，在其網台社交網站專頁發表道歉聲明。不過，有網友就覺得杜汶澤誠意不足，所以他今晚（1/5）便在節目《GENIUS BAR》中舉行「杜狗親身道歉」環節，自認衰仔。

節目播出前，杜汶澤在其私人Facebook中預告今晚會有「杜狗親身道歉」環節。（Facebook）

節目中，他直指自己從小到大鬧人無數，但總有鬧錯人的時候，每講「對唔住」時都有鞠躬示意：「近日我就X錯人，本人喺度鄭重道歉，我對之前話程美段放料畀傳媒博見報，講聲對唔住；我哋公司嘅人應承咗佢一個禮拜出糧，最後三個月先出，好對唔住；我之前叫大家小心啲呢個人，唔好再用佢，好對唔住；我對之前對佢講嘅所有指控，都講聲對唔住。」

點擊下圖觀看杜汶澤五度鞠躬過程：

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之後，杜汶澤又向以後鬧過的人致歉：「我當住關二哥面，發誓以後唔再X人，金盆洗X。」不過，節目正式開始三分鐘後，他又再之爆粗鬧人，被網友笑「破戒」的他說：「關二哥唔放過我啦！」