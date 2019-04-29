杜汶澤開Post逐點反擊傳言　奉勸網民：誣蔑偽造文件，乃嚴重指控

杜汶澤與程美段（Kiwi）的「勞資糾紛」事件始於本月26日，事緣1月份程美段為杜汶澤的網台節目《為何深夜總是餓》進行為期一天，一連數集的拍攝，但至4月初經再三催收拍攝工資無果，Kiwi始向傳媒記者爆料。直至4月26日，經記者向杜汶澤查詢後，同時也向記者證實該筆總數$9000款項已於4月24日，由公司發出並存入程美段的銀行帳戶。及後，杜汶澤於其個人Facebook道出，令網民得知事件，再而有網民將矛頭直指杜汶澤「拖糧」，更有部份網民指控他「偽造文件」，將銀行入數紙顯示日期4月24日更改成4月4日。

程美段於一月份參與拍攝杜汶澤的網台節目。（截圖）

杜汶澤與程美段「勞資糾紛」事件發生後48小時，經過一眾網民2天內於討論區開Post「挑機」後，他終於Facebook內以千字長文公開回應以及解釋事件。文中，他表示，對於程美段的不滿，只針對她「將事件向傳媒透露而不是找資方（即本人）」，並謂討厭對方「篤背脊而不是打心口」，他在上一篇文章中所說的，並不非如網民理解的「封殺」，而只是「提醒其他同業小心此人」。



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程美段向記者呻遭拖糧惹杜汶澤不滿 兩人關係正式決裂

經過兩日事件發酵，杜汶澤終於在其個人Facebook公開回應。（截圖）

而有關網上所說的「偽造文件」一事，杜汶澤亦表示此為嚴重指控，也「奉勸大家使用電腦時請誠實，如有證有據，可報警求助」，同時更支持公司員工並不會作出此等非法行為。至於「拖糧」一事，他則在文中否認有此事：「本公司與程小姐在合作期間，從來沒有承諾出糧時間，可能娛樂圈以外的人士，並不了解我們行業出糧時間的習慣及運作」，並表示三個月出糧時間（拍攝日期為1月份，至4月24日發出工資）實為行業內的常態：「三個月雖然不算早，但在行業當中，絕對不算遲」。



最後，他也重申一點，他對「不滿此事人士所作出之干擾，非常反感」，並謂：「絕不會輕易屈服！」

杜汶澤表示不存在「封殺」，以及「三個月後才出糧為正常」。