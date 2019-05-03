楊秀惠發文賀妹妹生日　兩姊妹擁超強基因都係咁靚！

藝人楊秀惠（Vivien）出名又靚又勤力，原來她的親妹妹Fiona都好靚女。日前（1/5）勞動節原來是Fiona的生日，身為家姐的Vivien就將她們的生活點滴整成短片，又感性發文賀她牛一。

Vivien貼出和妹妹Fiona的多張相賀佢生日。（楊秀惠IG截圖）

Vivien在IG寫道︰「今天是我妹的生日，生日快樂。謝謝爸爸媽媽在五一勞動節生了個妹妹給我。雖然小時候我有時會欺負她，雖然她小時候只要一用我的東西就會弄壞，但是她是個我可以永遠信任，就算爭吵了也永遠不會離棄大家的好閨蜜。姐妹就是偶爾會互相欺負，但是又會互相愛護。偶爾會覺得對方很煩，但少了對方人生又少了快樂。所以，謝謝你選擇在五一勞動節的時候出世，那以後只要你生日大家都會放假為你慶生。姐姐祝妳生日快樂，身體健康，永遠幸福快樂。姐姐愛你。」看得出感情真的好好呢！

Vivien間中都會上載同Fiona的合照，感情勁好！（楊秀惠IG圖片）

網民們除了留言祝Fiona生日快樂外，亮點都落了在這對靚爆姊妹身上，大讚︰「兩姊妹都好靚」。其實Vivien之前都有post過Fiona的相，成功吸引了好多人注意，Fiona的IG有近20萬的粉絲，絕對是高人氣網紅，她在馬來西亞也有不少粉絲。Vivien的樣子就較女人味和斯文，而妹妹Fiona就以一頭幹練的短髮示人，兩姊妹絕對有不同的美。對於妹妹的美貌引起了大家的關注，Vivien以短訊回覆《香港01》記者時大讚Fiona真的很美，Fiona比她小三歲，今年32歲，因為住在馬來西亞的關係，跟Vivien雖然很少見面，但她們常常都以短訊聊天，她又大讚妹妹很貼心。

原來Vivien都仲有一個堂妹顏值都好高呢！（楊秀惠IG圖片）

近年，Vivien除了在TVB劇集《大帥哥》中演「艾妞」一角而備受稱讚外，也多見她發展自己的美容界事業，實行做女強人。而Fiona在社交平台的發文常常為Vivien的美妝公司的產品賣廣告，唔知道Fiona是否都有幫家姐手打理生意呢？

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