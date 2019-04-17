【Gentle Women】楊秀惠捱足14年：35歲了難道還要扮天真可愛？

「我覺得35歲就應該做35歲要做的事。過了30歲之後，你就必須要有一定的成熟，有一定的承擔力，不再是一個少女。」

上一輩常常指責年輕一代「唔捱得」，動輒就輕易放棄。我卻常常在想：何時開始「堅持」就等於美德？就算要堅持，背後也應該要有某種強大而正義的原因吧。假如僅是為了一個職業、一個身份，真的就值得拼盡所有嗎？

馬來西亞出身的楊秀惠卻在恥笑與跌碰中在大台堅持了14年。回望這14年時光，她會後悔嗎？

攝影：葉家豪

攝影：葉家豪

2004年，來自馬來西亞、樣子清秀、身材高挑的她越洋來港參與《國際華裔小姐》選舉。那年比賽，雖然最後她五強不入，卻被大台看中，邀請她加入大台這個「大家庭」。

還未了解香港這個陌生的城市，她就隻身來到這個人煙稠密的地方定居，滿心期待人生自此再不一樣。然而，一切都難。

「剛來到香港的時候，我不太敢打電話回家。一來當時每通電話都是漫遊，那時候又不是賺到好多錢，漫遊好貴；另外，我也不敢向爸爸媽媽說我在香港有多辛苦，於是乎我就比較少打電話回家。」

攝影：葉家豪

+ 12 + 11 + 10

她憶記當年為了堅守「要憑自己一手一腳養活自己，不讓父親為自己擔心」的誓言，就算在沒有工作、沒有收入的日子，也從不向家人伸手借錢：「最差的狀態可以是一天只準自己花一百元，有時候為了省錢，一個飯盒也分幾餐吃，又或許分兩天吃。最理想的就是每天都上班，一來上班有飯盒，二來如果我不去上班，就真的只在家對著四面牆，又或開著電視與電視對話。」

攝影：葉家豪

劇集總有曲終人散的一天，劇中的角色只活在虛構的故事之中，演員走出銀幕後，面對的生活壓力與我們每個人一樣，甚或可能更多。一個小女子單獨離開最熟悉的家，頓失保護傘，一切困難只能自己扛，就算再難過再悲痛，也不會有家人和朋友的安慰；就算再寂寞，也只有自己為自己抹眼淚。

那時候，她一直迫自己要堅強：「當時只能告訴自己，一切都不過是一個過渡期，要不然就會捱不住，會被自己的負面情緒打敗。」

攝影：葉家豪

如果遇到難過的事，就用文字宣洩一下，然後繼續咬緊牙關走下去。「每天回到家，我都要非常堅強地與自己進行心理輔導，然後告訴自己：『要堅強一點』！如果有心事就寫日記，把滿肚子的鬱悶與傷感寫在日記上，蓋上日記之後，就繼續堅強做人。」

Sometimes life is about risking everything for a dream no one can see but you. Stay focused, go after your dreams and keep moving towards your goals. Be strong , be brave and be fearless. We have nothing to lose.

攝影：葉家豪

常常說：「努力的人總有出頭天」，長大後卻發現這句話並不是絕對。努力的人不一定會取得成功，現實裡的成功要由許多因素組織而成。

這十多年來，除了出道作《赤沙印記@四葉草.2》讓人留下印象外，楊秀惠始終都沒有被選中飾演令觀眾難忘的角色，也沒有被大台視為自己的「親生女」，大部份時候只能擔演「女二」角色，餓不死，卻也紅不了。

攝影：葉家豪

如果悲觀的人遇上這樣的人生路，大概可以埋怨幸運之神從沒有眷顧她，但楊秀惠卻靠著一口氣堅持十多年，最後終於讓她有機會在去年得到了《大帥哥》中的「艾妞」一角。艾妞亦非擔起劇中的「女一」，飾演大帥哥(由張衛健飾)身邊的姨太太，但她卻交出百二分努力，令觀眾心服口服地讚她「比以前進步了很多」、「演得好」。

今次，我盡了百分之二百的努力去飾演「艾妞」，因為演員永遠都係度等個機會， 等一個唔知幾時先會嚟到嘅機會， 等待一個被接納、被認同嘅機會，等一個下次唔知會否再出現的機會。 一切如過眼雲煙，喺曲終人散之後一切將恢復平靜， 學習「艾妞」繼續微笑住堅強地迎接人生嘅挑戰。

（圖片來源：ig@vvyeo）

「做每套劇我都沒有顧及樣子，媽媽甚至打電話來跟我說：你哭得好醜。但，其實我並不覺得自己長得好看，一切都不過是由化妝整頭打造出來，但卸妝之後，我不過就是一個很普通的女生。」

或許是因為生於小康之家的她，在選美之後嚐到了生活的難，因此很早之前就把種種幻想逐一打破，即使現在成功獲得觀眾的讚美，也深明人氣這回事可以在一瞬之間就消失得無影無蹤，只有平常心以及堅持才可以帶領自己走到最後。亦是因此，對美容充滿興趣的她在2013年開設「楊秀惠美妝店」。對她而言，「老闆娘」這個角色才最貼近最真切的「楊秀惠」——堅強、靠自己、實幹，亦讓她更有安全感。

+ 10 + 9 + 8

「講真，年紀已經不小了，我已經35歲了，難道還每天裝天真可愛嗎？」其實如果以現代人的平均歲數來說，35歲並不真的如此大不了，不過度過了人生的三分一。

或許，真正讓楊秀惠變得「可愛」的並不是已屆30或是40歲，而是那份不會自哀自憐的處世態度。

14年過去，當年那位青澀的女孩，蛻變成了一個一手撐起半邊天的女子。講起那些辛苦的往事，在旁的我問她會後悔嗎？或許一直待在馬來西亞，人生會過得比較平順。她卻說：「我想對十年前的自己講：『十年前的楊秀惠，幸好你選擇了來香港，幸好你選擇了一條比較難行的路，要不然你不會是今時今日的楊秀惠。』」

人生這回事，誰可以說得準？大概最重要的是當一切事過境遷，回首過去時仍然可以無怨無悔。

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採訪：陳婷楓 製作人：周凱欣、潘諾兒 拍攝：葉家豪、飛雲 剪接：呂志豪 場地提供：Vivien Yeo's Beauty Store

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