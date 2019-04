GFRIEND Umji瘦成無死角V字臉成話題　8月3日約香港粉絲亞博見

韓國人氣女團GFRIEND相隔7個月宣布,將於8月3日再次來到香港舉行演唱會《2019 GFRIEND ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!] in HONG KONG》。6位成員Sowon、Yerin、Eunha、Yuju、SinB和Umji一年未夠又再與香港Buddy(GFRIEND粉絲)見面,更精心準備多個粉絲福利。而近日忙內成員Umji出席品牌活動時,瘦成無死角V字面的她又一次引起話題。