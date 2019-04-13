GFRIEND Umji瘦成無死角V字臉成話題　8月3日約香港粉絲亞博見

韓國人氣女團GFRIEND相隔7個月宣布，將於8月3日再次來到香港舉行演唱會《2019 GFRIEND ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!] in HONG KONG》。6位成員Sowon、Yerin、Eunha、Yuju、SinB和Umji一年未夠又再與香港Buddy（GFRIEND粉絲）見面，更精心準備多個粉絲福利。而近日忙內成員Umji出席品牌活動時，瘦成無死角V字面的她又一次引起話題。

早前（4日）GFRIEND Yerin、SinB和Umji在韓國出席品牌活動，其中身穿淺色露肩短裙的Umji，又再一次因瘦身成功的美貌而引起話題。當天的照片可見，由出道時包包臉的Umji一下次瘦成V字臉，無論從哪個角度看過去，都絕對能稱得上是「無死角」。GFREIND出道第四年，嬰兒肥逐漸減下來的Umji已不是首次被讚其美貌，可是每次現身公開活動都會再一次驚豔粉絲和傳媒，打臉不少出道初期，惡意攻擊Umji外貌的黑粉。

Umji（右一）早前與Yerin及SinB一同出席活動，無死角的V字臉迅速引起話題。（網上圖片）

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而GFRIEND繼去年9月在香港舉行演唱會後，官方則宣布8月3日將再次訪港，連續兩年在香港舉行個唱。除了演唱會上，6位成員精心準備的表演外，GFRIEND更為香港Buddy安排一連串的粉絲福利。除了購買VIP門票的粉絲，能夠參加擊掌會或綵排外，包括購買$1088及$788門票的觀眾，亦有機會與偶像進行團體合照環節或獲得親筆簽名海報。有關獲得福利詳請，歡迎到主辦機構專頁查詢。

GFRIEND香港演唱會門票，將於本月24日公開發售。