【鐵探】惠英紅喪子再爆影后級演技　木無表情抹血震撼觀眾！

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由惠英紅、姜皓文、袁偉豪和黃智賢等重量級演員主演的TVB重頭劇《鐵探》播出後，在中港兩地成功再次掀起追劇潮！紅姐在劇中飾演以權謀私、為了權鬥不惜犧牲兒子性命的Madam Man，演技贏盡掌聲！

紅姐在演繹「鐵娘子」Madam Man時，無論在眼神、微表情、說話的語氣態度、甚至生氣時的小動作，都把這個角色發揮到了極致。最新一集講到Madam Man因怕被程Sir（黃智賢飾）奪權，為自保竟逼Bingo（姜皓文飾）放走營長（吳廷燁飾）！但人算不如天算，營長為兄弟報仇，折返交易現場，他更以行刑方式槍殺Madam Man的次子Matt Sir（楊明飾）！間接累死兒子的惠英紅趕到現場，發現楊明屍首時，她有別於大仔洪永城認屍一幕，她在手下面前表現冷靜，木無表情地幫楊明抹血及除下手銬，其後在獨自離開時才爆喊，喪子之痛感染力極強！

紅姐衝去案發現場！（電視截圖）

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離開一班手下的目光後，紅姐終於再忍唔住！

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而紅姐今年暫時視后對手有《福爾摩師奶》的陳松伶、《婚姻合伙人》的高海寧、《白色強人》的李佳芯和唐詩詠、《十二傳說》的林夏薇和《法證先鋒IV》的陳煒，如無意外，在影壇獲獎無數的紅姐憑此次《鐵探》的演出，定必坐穩今年視后寶座，唯一阻礙是紅姐自己不恨攞！雖然紅姐沒有說自己一定會拿獎，但就承認如果贏得TVB視后寶座，定必令她人生的成績表，更加圓滿。

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