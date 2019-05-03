張敬軒大馬個唱前突然失聲勁徬徨：歌手冇咗把聲要開騷點算呢？

日前，張敬軒去到馬來西亞雲頂，可容納六千人嘅雲頂雲星劇場舉行《HINSIDEOUT演唱會》，全場爆滿。為咗照顧馬來西亞嘅歌迷，軒仔除咗特別安排一套新歌衫，喺歌單上歌曲亦稍作調整，加插咗香港站都冇嘅國語歌，好似《過雲雨》、《想你想得好孤寂》等作品，十分貼心。

演唱會上，軒仔換上多套靚衫，又唱又跳十分賣力，台下歌迷亦都好熱情，幾乎由開場嗌到完場。期間有歌迷向住軒仔大叫：「你好靚仔呀！」軒仔笑住話：「多謝你哋日行一善。」全場爆笑。另外，佢又透露已經錄緊全新國語碟，歌曲一半原創、一半翻唱，歌迷表示期待。

軒仔係演唱會上換上多套靚衫。

兩小時嘅演唱會中，軒仔施展混身解數表演，不過原來佢抵埗馬來西亞就病咗，佢喺台上話：「呢件事我覺得實在太奇妙！所以想同大家分享。我落機時突然間覺得喉嚨痛痛哋，第二朝瞓醒就冇咗把聲，喺酒店房好徬徨，因為作為一個歌手冇咗把聲，而第二晚就要開show，冇聲點算呢？」佢話主辦單位好貼心，擺咗暖水等各種「醫療設備」喺佢房，「我都不斷祈禱，今晚開得番聲唱歌。當然好大部份力量係嚟自你哋（觀眾），謝謝大家！」

巡迴演唱會都絕非搬字過紙，軒仔特意為大馬歌迷準備新衫新歌單，相當有誠意。

第一次encore後，軒仔上台唱出《斷點》、《Hurt So Bad》、《只是太愛你》及《餘震》等經典歌曲，唱完《My Way》後，演唱會結束，不過場館雖然爆燈，但一眾歌迷依然唔肯走繼續大叫encore，於是軒仔再次出場，唱出《愛情無關是非》及《煙雨斜陽》，兩次encore後演唱會圓滿結束。