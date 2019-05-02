姜濤獲張敬軒拍片祝賀20歲生日　羅志祥：很可惜當時沒把你簽下來

組合MIRROR人氣成員姜濤日前渡過20歲生日，一眾粉絲除了落重本在黃金地段為偶像落廣告之外，更大費周章找來姜濤的偶像張敬軒（軒仔）和羅志祥（小豬）為他拍片祝賀，令姜濤感動不已，激動地將片段放上IG感謝兩位偶像。

姜濤日前剛剛踏進20歲。（資料圖片）

姜濤曾在不少訪問中透露自己很仰慕軒仔，去年12月更表示希望能與對方傾偈，5個月後竟然能獲得偶像親自拍片祝賀自己：「Hello姜濤小朋友，我係張敬軒，喺呢度祝你生日快樂！」軒仔在片段中解釋自己拍片的原因：「有一日做完嘢，有幾個你啲小粉絲行埋嚟同我講『可唔可以拍段片畀姜濤啊』，我都唔記得有幾多年冇收過呢啲歌迷嘅request（請求），所以你係好幸運有一班好愛鍚你嘅fans，同我嘅fans一樣！」

軒仔拍片祝賀姜濤20歲生日。（姜濤IG）

軒仔亦與他分享道，相比起收禮物，通常在自己生日時都會回饋粉絲為她們做一些小事情，希望姜濤亦會像自己一樣答謝粉絲。姜濤在IG用文字回應軒仔：「我做好唱歌跳舞嘅本份就係比fans最好嘅禮物，亦都係比（畀）你最好嘅回報，希望我可以令你驕傲！」

小豬在《2017快樂男聲》中擔任評判。（影片截圖）

姜濤在《2017快樂男聲》中曾現場偶像小豬的《美麗的誤會》。（影片截圖）

至於姜濤則早在參加內地選秀節目《2017快樂男聲》時以參賽者身份與導師羅志祥見過面，當其時姜濤更在小豬面前演唱他的歌曲《美麗的誤會》。雖然比賽之後二人已經沒有再見過面，但原來小豬之後一直都有默默關注姜濤！他在片段提到，有次上網碰巧看到一條「姜濤在跳《No Joke》」的影片時覺得「姜濤」這個名字很熟悉：「從那個影片我就覺得，哎我記得他，我又想去確認一下，我又去快樂男聲裏面的影片去搜尋您的名字，原來就是你！」小豬稱看到姜濤後來參加了《全民造星》，亦看到了很多關於他的新聞，見到他有今日的成績很為他感到高興，亦慨嘆自己當時「走漏眼」：「當然我也覺得很可惜，當時沒有把你簽下來，哈哈哈哈，要不我們就是一家人！」

小豬應粉絲請求拍片祝姜濤生日快樂，並表示二人很有緣分。（姜濤IG）

姜濤在IG向小豬表達謝意，表示很感謝對方還記得自己：「出道半年我就能收到你給我的生日VCR ，真的很感謝你還記得我，我知道我當時在比賽的時候就是個毫不起眼的人，我一直一直在努力向你的方向前進。儘管很多人有質疑，說不要整天模仿你，但我知道可能是我天生的表演風格真的和你很像，真的很希望你可以看到我決賽影片，最後的那首《超級冠軍》是我從小到大在你身上學習到所有東西。」他亦向小豬承諾，一定能夠在舞台上和他相遇的，成為更好的歌手。

姜濤感謝張敬軒為他拍片。（姜濤IG）