朴有天憔悴道歉或判刑最高15年　爆曾被黃荷娜用裸照威脅？

上月26日，因吸食及買賣毒品而被捕的韓國歌手朴有天，今天（3日）被正式移送到檢察廳進行調查。步出拘留所後，綁上警繩及手銬的朴有天亦首次開口回應記者，向大眾道歉。另一方面，一名自稱是他前未婚妻黃荷娜朋友的人，向傳媒大爆原來女方一直都有用裸照威脅朴有天，再一次引起關注。

今天朴有天移送到檢察廳前，他終於在被拘捕後首次開口回應事件。憔悴現身的他講到：「有關我說謊的部分，想對很多人真心的說聲抱歉。我會深刻反省過錯，應接受的懲罰亦會接受。我以後會一邊反省一邊生活，真的非常抱歉。」其後就未有再回應記者其他提問。有律師提及，吸食毒品的法定刑在5年下，而買賣毒品則是10年下，因此朴有天的最高刑期將會是15年。加上本人說謊沒有悔改的表現，預計會受到重罰。

朴有天今天終開口回應事件，向大眾和粉絲道歉。（網上圖片）

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另一邊，一名自稱是黃荷娜朋友的人向JTBC節目《Spotlight》大爆，朴有天一直被黃荷娜用裸照威脅。友人講到黃荷娜趁朴有天睡覺時拍下他的裸照，然後會威脅男方5分鐘內出現，否則把裸照公開，而自己亦曾收過朴有天的裸照。而這位爆料人士更講到，黃荷娜經常在吸毒後大開性愛派對，包括江南等地的高級別墅等。每次黃荷娜也會向在場男士介紹大量美女，又指她與勝利、Burning Sun負責人李文浩等人熟絡，經常在夜店中與職員一同吸毒。

朴有天早前承認說謊後，仍有部分忠心粉絲表示會一直支持。（網上圖片）

雖然朴有天承認講大話後，已令不少支持多年的忠心粉絲失望，粉絲後援會也紛紛發聲明指「放棄」偶像。可是仍有不少粉絲堅稱朴有天也是受害者，只是錯在與黃荷娜交往，表示會一直守候，期待他改過自新。當中更有粉絲提議，集合各地粉絲的信件寄到拘留所，以表示對朴有天的支持。

黃荷娜被爆與Burning Sun有莫大關係，更指她曾用裸照威脅朴有天。（網上圖片）