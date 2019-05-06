【老公的那個進不來】日本無性婚姻全是謊話　男女出軌解決性需要

性愛是婚姻生活的重要部分，但在日本卻出現了像兄妹一樣相處的無性夫妻，聽落相當荒謬，對於當事人來說卻是有著不能忘記的痛，不止說心靈創傷，而是徹底真實的下體撕裂，行房等於行刑，而這位日本人妻木靈將自己的經歷寫成小說，更被改編成日劇《老公的那個進不來》，悲慘結局引起很多女性觀眾的共鳴，下文為大家帶來一個真實的日本無性婚姻故事。

石橋菜津美及中村蒼分別飾演小說中的木靈及其丈夫。（劇照）

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日劇《老公的那個進不來》，顧名思義，是夫妻間難以行房，而小說名更加直接用《老公的陰莖插不進來》，作者是一位日本人妻木靈，將20年的無性婚姻真實經歷，向讀者娓娓道來，木靈跟丈夫是真正相愛，但每逢行房都是失敗告終，甚至因為勉強進行，令木靈下體撕裂出血，她在書中透露每次嘗試行房，過後床上都會滿是鮮血，弄得像案發現場，而她的丈夫則責怪自己，覺得自己無能而令太太受苦，更一直相信木靈是處子之身，未經人道，真相卻完全不是那回事。

女主角一直未能成功跟丈夫行房，最後更怪責自己。（Netflix截圖）

日本無性夫妻日常生活：

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木靈在結婚前一年，即是17歲時已跟一名男同學發生了關係，翌年由鄉村搬至城市，邂逅現時的丈夫，二人很快已墮入愛河，想不到婚後卻出現了性障礙，而且她亦羞於啟齒，成為了夫妻間的秘密。無性生活其實只是另一種性壓抑，丈夫原來暗地裡召妓解決性需要，木靈發現後只能詐作不知，甚至丈夫患上性病亦只能啞忍。最後木靈將心底鬰結在討論區跟陌生人傾訴，竟然有一位大叔，相約木靈見面，其後二人發生了關係，原來木靈除了丈夫，跟別人也能順利進行性愛，自此夫妻二人表面是無性生活，實則各有各玩。

無性婚姻背後，其實丈夫背著妻子出外召妓解決性需要。（Netflix截圖）

木靈跟丈夫的微妙無性關係，直至奶奶的介入才有新進展，原來結婚數年後，奶奶心急抱孫，一直催促二人快點生孩子，木靈只得忍受浴血的行房過程，希望可以順利生育，可惜在壓力過大下，木靈的身體不勝負荷，在36歲時提早停經，終生不育。最可悲是因為木靈一直未能懷孕，木靈媽媽竟然帶著女兒上門跟親家道歉，更指女兒是個瑕疵品，讓木靈受到二次傷害，想想也覺可悲又可怕。