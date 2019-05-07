【倚天屠龍記．專訪】52歲周海媚重提刪微博事件：唔鍾意故意抹黑

武林至尊，寶刀屠龍，號令天下，莫敢不從！倚天不出，誰與爭鋒？ 《倚天屠龍記》

金庸小說《倚天屠龍記》總共8次被改編為電視劇集，最新一輯由曾舜晞、祝緒丹、陳鈓琪主演，而周海媚所飾演的，就是手握倚天劍的滅絕師太，劇集現於無綫黃金時段播放。

這是周海媚在最新版本《倚天屠龍記》中滅絕師太的造型。

早知是周海媚演周芷若，我就改結局了 金庸

在8部《倚天屠龍記》中，1994年由馬景濤飾演張無忌的版本被公認為最經典的一套，而飾演女主角周芷若的，正是周海媚，當時原著金庸指自己最愛的角色是由她飾演的周芷若：「早知是周海媚演周芷若，我就改結局了。」

早前周海媚於橫店出席粉絲見面會，更化身25年前周芷若的經典造型。

點擊下圖欣賞當日盛況：

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記者：記 周海媚：周

記：再次化身周芷若感覺如何？

周：其實冇咩特別，今次去係去一個大型嘅影迷見面會，都好開心，因為大會本來預計係一萬人，但最後有三萬人去到會場，因為喺係秦皇宮，一個大型好空曠嘅廣場，嗰日大家都玩得好開心。

1994年版本《倚天屠龍記》的周海媚（飾周芷若）。（微博圖片）

記：1994年嘅周芷若令你紅遍中港台甚至海外，你同唔同意？

周：我同意。拍完94年版本《倚天屠龍記》之後，首先係喺台灣好受歡迎，亦都因為咁而同台灣嘅製作人再合作拍多兩套電視劇，然後東南亞嘅傳播率都好高，同埋當年演完呢個角色，好多人都視我為經典，所以自己都好開心。

1985年，周海媚參選無綫電視《香港小姐競選》。（網上圖片）

記：知道你係瓜爾佳氏嘅後裔，細個嘅時候有咩規矩要遵守？

周：其實冇咩特別，只不過係我嘅祖家其實係廣州，好多時細個嘅時候返去廣州拜年，就會有好多小朋友一齊玩，不過啲大人就會講啲滿洲話，但我就聽唔明咁。如果係風俗（習俗）都冇乜特別，因為我哋屋企人都係生活喺廣州，啲祖先係縣令，即係而家嘅巿長咁。

記：可唔可以解釋吓點解當時要怒刪微博？

周：其實當時好多人都話我怒刪微博，但我唔係，我刪之前係經過考慮，我係覺得呢個平台唔係太適合我玩，我唔係好鍾意一啲故意抹黑，惡意去針對嘅言論。我比較鍾意啲溫和啲，視覺會闊啲，公平啲嘅平台去玩。其實我而家都仲係好鍾意玩「頭條號」，我都有一系列嘅「周海媚萌寵日記」其實都係好受歡迎，好多人好鍾意睇。同埋我製作嘅時候都覺得好開心，好自由哋去表達我自己。仲有抖音啦，我鍾意做咩都得，唔化妝就咁拍可以。其實仲有好多地方都可以畀藝人去發聲，表達自己。

周海媚在回答問題時表現得很雀躍。

記：周海媚係咪都係一個執著嘅人呢？

周：執著？點解要樣樣嘢都咁介懷呢？我唔可以睇得好開？我50歲就應該樣樣嘢都好介懷？咁樣做人會開心咩？點解要將自己束縛住呢？框喺一個框框裡面呢？做人要開放去睇呢個世界，張開你嘅眼睛。我發覺而家有好多好多年輕人，佢哋嘅世界就喺手機，連過馬路都要DUP低頭，咁好危險㗎嘛，然後你同佢講嘢，佢又會望住個手機嚟答你，咁好唔尊重人，點解會咁呢？點解呢個世界會變成咁呢？我鍾意係望住人對眼睛去講嘢，咁樣溝通大家先至舒服。

當年的周海媚。（網上圖片）

記：點解近年你都長駐內地工作？

周：其實我決定嚟北京發展同長住，最初我都會驚唔適應，唔習慣，但後尾住落咗先發覺自己好適應北方嘅生活，雖然我係南方出身，但我係流住北方嘅血，我係滿族人。

周海媚經常淡妝上陣拍片分享自己與愛犬的有趣互動。

記：對於美魔女／凍齡女神呢啲稱號，會唔會有壓力？

周：冇乜壓力，大家講，就係你哋講，但我又唔覺得要有啲咩壓力去保持，例如咩打針呀，我冇呢啲，順其自然就係最好。

記：所以先經常素顏拍片？

周：點解要介意呢？咁你唔會老咩？你都會老，你都有皺紋㗎啦！

其實周海媚曾經公開表示過自己不美。

記：睇返資料，除咗1988年嘅「臺灣金龍獎香港傑出電視女演員獎」之外，基本上係得到過任何「演技」上嘅肯定，其實你覺得自己嘅演技如何？

周：其實我見到好多網上嘅粉絲，佢哋都好鍾意睇我嘅作品，亦經常去搜索返我嘅作品翻睇，好多時都會喺評論度講覺得我演得好好。我認為有啲啲評論就係最真實，比起一個獎項仲要好，我仲開心。