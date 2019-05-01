【倚天屠龍記】李連杰吳京甄子丹都有練太極拳　只係輸給馬姓高手

金庸名著《倚天屠龍記》多次被翻拍成電視劇，劇中武功如九陽真經、乾坤大挪移，雖然威力無窮，但卻是虛構的武學，而在眾多武功之中，卻有一種真有其事，而且至今流傳甚廣，就是可以養生和技擊的「太極拳」，小說中講到太極由張三丰所創，並授與張無忌，而當代有三位武神李連杰、甄子丹及吳京，均有苦練太極拳，以下為大家介紹這種拳術，而想了解更多武術文化，記得留意「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」。

李連杰一直幫忙推廣太極文化，自己亦鍾情於太極拳。（網上圖片）

李連杰曾拍攝電影《太極張三豐》，大耍太極拳。（網上圖片）

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小說中太極拳始創於武當派的掌門張三丰，歷史上確有武當派及張三丰，但對於太極拳是否其所創，卻一直存有分歧，其中一種說法是河南省陳家溝，先祖陳王廷將家傳武學，結合了武當內家拳，創立了太極拳的基本套路，但仍視張三丰為祖師，而陳氏太極拳以外，還有因習拳於陳長興的楊露禪，在北京成名後，其拳法被稱為楊氏太極拳，其他還有吳家、程家等太極門派。

甄子丹的入行作品《笑太極》，雖然是笑片但太極拳打得有板有眼。（網上圖片）

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太極拳有養生延年之效，往往給人誤以為是老人家晨運的功夫，其實太極拳老少咸宜，而且是一種可以自衛技擊的武術，講求借力打力，以柔制剛，後發制人，而不少當紅的武打明星，私下也有苦練太極拳。其中李連杰早年曾拍攝電影《太極張三豐》，之後積極推廣太極文化，在4月27日的國際太極日他就拍片支持。

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吳京操出一身肌肉拍攝《戰狼II》，成為人民英雄。（網上圖片）

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以《葉問》系列再闖事業高峰的甄子丹，最先接觸的武術卻是母親麥寶嬋傳授的太極拳，甄母更在美國創立太極協會，而甄子丹1984年入行作品，就是袁和平執導的《笑太極》。至於《戰狼》吳京，自少已是國術隊成員，而他1996年拍攝電影《太極拳》、翌年再拍電視劇《太極宗師》，對太極拳也是造詣非凡。不過講到太極高手，必定要數到內地富商馬雲，他開拍電影《功守道》，就以太極拳打低李連杰、甄子丹及吳京，當然只是電影效果啦。武術迷想了解太極拳及其他武術，記得留意於2019年5月3日至5月5日(星期五至日)假九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行的「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」。