【倚天屠龍記】氣質小昭有反差　許雅婷曾與周柏豪拍大尺度床戲

許雅婷（Kabby）在新版《倚天屠龍記》中飾演波斯聖女小昭，是為金庸在《倚天》眾多女角中最愛的角色，她的外貌及造型設計亦十分貼近原著，被網民大讚神還原！現年25歲的許雅婷是香港前女子組合「少女標本」的成員，亦是周秀娜的前師妹；雖然在飾演小昭時溫柔有氣質，但原來Kabby在電影《微交少女》（2013）及《小姐誘心》（2015）中都有大膽性感演出！

許雅婷符合金庸在書中對小昭的形容「雙目湛湛有神，修眉端鼻，頰邊微現梨渦，直是秀美無倫，只是年紀幼小，身材尚未長成，雖然容色絕麗，卻掩不住容顏中的稚氣」。（劇照）

許雅婷在2013年正式出道，並於同年獲翁子光導演賞識，參演電影《微交少女》，並飾演阿欣一角，是一個有毒癮兼多次嘗試自殺的問題少女，首次拍電影就已經豁出去，除了有不少床戲外，還有極大膽的半祼演出；在2015年《小姐誘心》中又飾演介入周柏豪與劉心悠婚姻的第三者，半露酥胸在牀上色誘男神周柏豪。

Kabby在電影中有不少性感演出，與小昭的形象可謂大相逕庭。（網絡圖片）

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在電影《小姐誘心》中，飾演周柏豪與劉心悠婚姻第三者的Kabby，起初與周柏豪僅有肉體關係，即是性伴侶，兩人有連場激情床戲。Kabby最難忘的一幕是在酒店拍攝，她與周柏豪需在半裸的狀態下激戰10分鐘，可能是二人在拍攝期間太過投入，以致在拍攝後才發覺彼此嘴腫兼流血；她又笑言拍「愛情動作片」很累，不過跟男神周柏豪合作很好。