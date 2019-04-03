【P風暴】轉移監獄打返夠本　林峯打傷鼻：唔好彩就中咗一拳！

由林德祿執導、古天樂主演的反貪風暴系列電影來到第四集《P風暴》，今次除了古仔，更有鄭嘉穎、林峯、林家棟、周秀娜和譚耀文等參與演出，演員陣容絕對不輸之前三集，動作場面亦不斷升級，這次更移師監獄打返夠本。 當中林峯、林家棟兩大勢力便經常在獄中互相挑釁打鬥，林峯更指：「每日都有打鬥場口，基本同每個演員都有打戲。」

由林德祿執導、古天樂﹑鄭嘉穎、林峯、林家棟、周秀娜主演的《P風暴》即將上映，今集轉到監獄拍攝，更有不少群揪的場面。（劇照）

打「爛仔交」要靠執生

《P風暴》於4月4日正式上映，演員陣容依然強勁，林家棟更繼《Z風暴》後強勢回歸。而在戲中跟家棟是死對頭的林峯就表示，接拍時導演明明說他飾演獄中大佬，有一大班打手，一心以為打戲會有人代勞，想不到原來每次打，自己總是第一個衝出去。而為求配合獄中真實情況，大部份動作場口都是以「爛仔交」為基本，但「爛仔交」對演員來說最有難度，林峯說：「拍前雖然都有動作指導同每個演員夾動作，但爛仔交不能太設計好動作，所以要靠自己執生，避到就避，但好多時候都預計唔到，總之就要自己注意安全。」

在眾多動作場面中，在飯堂和廚房兩場混戰的毆鬥最為激烈，十多名犯人包括古天樂、林峯、林家棟、張建聲等都在場，未看戲已經覺得很激烈。（劇照）

林峯打到鼻子受傷

在眾多動作場面中，在飯堂和廚房兩場混戰的毆鬥最為激烈，十多名犯人包括古天樂、林峯、林家棟、張建聲、朱鑑然和「灰熊」蘇宸褕等都在場，林峯的鼻子更不幸中了一拳，需要上粉才能連戲繼續拍攝：「當時場面十分混亂，十幾人一齊打，拳頭飛嚟飛去，甩拖鞋打斷湯羹，有時會避唔切，唔好彩就中咗一拳！」，但林峯也十分敬業地指如此激烈的場面在開工初期拍攝，能令他更容易投入角色，使他的角色能演得更放。

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更多《P風暴》精彩場面：

古天樂﹑林峯、林家棟等演員在戲中有不少動作戲份，林峯更意外受傷。（劇照）

掟橙原來先係最難！

至於林家棟因需要報復林峯，刻意在犯人午飯時用橙掟向林峯，但卻連場NG，林家棟說：「我最初以為無難道，點知個個橙唔同，次次掟唔一樣，動作戲難唔到我，反而俾個橙考起，激氣！」至於有優先場觀眾看後，大讚風暴系列一集比一集精彩，今集監獄部分更連場高潮無悶場，古天樂聽後感謝大家支持說：「其實在拍攝前導演和我同懲教署見過幾次面，他們都說監獄係唔會有《監獄風雲》情況，但我同導演也明白觀眾期望，所以監獄部分還是不能沒有打。」