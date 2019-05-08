姜麗文曾到日本做主持　大爆公司提點︰唔可以同男仔朋友一齊行

藝人姜麗文（Lesley）曾經在日本NHK（日本廣播協會）做兒童節目主持，日前有報道指她在日本生活的時候，因為是藝人的關係，所以公司要求她保持形象，跟朋友去街連洗手間都唔可以去，規矩多多。

Lesley自言後悔在加拿大時沒有先學好一點日文，直至到了日本後才努力讀好。（姜麗文IG圖片）

藝人一舉一動代表公司 形象要「乾淨」

Lesley接受《香港01》記者訪問時，大爆更多在日本做藝人時的趣事。她指當時是2006年，她還是19歲的時候，就從加拿大搬到日本東京居住，一心在日本發展，成為藝人，當時公司想訓練她成為歌手。當時簽了Tristone Entertainment（即是小栗旬同一間的經紀公司），她先加入NHK做節目主持，有自己的主持節目，叫《Let’s Play in English》，主要教小朋友英文，一齊玩玩遊戲。日本的文化跟香港不同，所以Lesley都有一番體會，她指去街時，不可以去洗手間，是真有其事，「係啊，佢哋好嚴㗎，我嗰陣都算係偶像，因為我係代表NHK嘅兒童節目啊嘛，同埋特別係因為代表NHK，佢係一間好國際好政府式嘅channel，所以要更加小心同尊重，仲要顧及個image，要好乾淨，所以連去洗手間都算係好『污糟』嘅一件事。（佢哋係同你講明㗎？）係啊。」

Lesley在日本生活時還是19﹑20歲的年紀，主持節目時仍一臉稚氣，非常可愛。（網上圖片）

跟異性朋友要「分開行」

日本人出名做時嚴謹，對藝人的形象要求都好高，Lesley仲爆另一樣要求，「如果同其他偶像或者朋友一齊，特別係男仔，唔準一齊行，唔準一齊搭𨋢，一定要分開搭。所以我嗰陣先至明白點解佢哋可以create到咁多巨星，因為佢哋（明星）好似好神秘咁。例如有啲文化禮貌上嘅提點，好似夏天唔可以著拖鞋都會有。」

Lesley話節目主要都是跟小朋友唱歌跳舞，教吓英文。（網上圖片）

放工跟生日都有禮物收

除了以上的，在日本跟香港做藝人的文化差異大，原來還有一樣幾有趣又貼心的事情是Lesley在日本做偶像時體會到的。「可能我係一個禮拜一至兩次拍攝，其實都幾多嘅，但每次喺studio拍完收工嗰陣，佢哋點都會送花畀我，或者係我嘅birthday month，比如我係1月出世嘅，佢哋係會成個1月，每次你返工都會送蛋糕畀你同你慶祝唱生日歌咁。我覺得佢哋真係好尊重啲藝人，都好nice，或者呢個就係日本人嘅文化，乜嘢都要好靚，乜嘢都要好respectful。」Lesley又話自己好喜歡這種文化，自己是一個好守規矩的人。

Lesley跟爸爸秦沛感情要好，常常放合照上社交平台。（姜麗文IG圖片）

因偶像而想去日本追夢

Lesley指自己熱愛日本的文化，「超級無敵」鍾意組合嵐（Arashi），所以想去日本發展，視到日本做偶像為夢想，當時Lesley都好畀心機學日文︰「嗰陣有日本熱潮，同埋好多人都想做日本明星，嗰陣J-pop好勁，所以我就覺得我要做得好過人哋，所以我就不停咁樣學，就算喺屋企浸住浴缸，我都當一個小說咁樣睇字典，會背每一頁。」雖然媽媽是日本人，不過Lesley自言她的日語都是「有限公司」，只識基本點餐等對話，所以都要到日本再重新學習日文。勤力的Lesley很快就得到面試的機會，嘗試過兩年多的日本藝人生活，一切都準備好以歌手身份在日本出道，不過最後在2008年主要因為簽證的問題就回來香港發展，跟哥哥姜文傑一起做「兄妹檔」自資歌手。

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