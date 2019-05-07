【權力遊戲】劇中驚現Starbucks杯　遭網民惡搞恥笑：彩蛋嚟㗎？

《權力遊戲》（Game of Thrones）昨日（7/5）播出最終季第四集，經過上星期的「Long Night」戰爭，夜王被Arya Stark殺死，亦有不少角色都在這場激戰中壯烈犧牲，而Jaime跟Brienne的感情線又有新發展，劇迷都睇到非常肉緊。既然夜王經已被殲滅，跟Cersei的戰爭亦即將展開，究竟最後誰能登上鐵王座？相信劇迷都非常期待劇情的去向。不過睇完最新一集，大家最關注的竟然是一樣令人意想不到的物件！

在劇集頭15分鐘就已經出事，當眾人在宴會上慶祝打贏仗，但有眼利的網民就見到龍母面前，竟然出現了一個咖啡杯！大批網民就將畫面截圖兼瘋傳，有人指早幾分鐘的鏡頭，龍母面前係擺放住鐵酒杯，但鏡頭一轉就變了疑似Starbucks的咖啡杯，更笑言因為畫面比較黑，原本以為自己睇錯，再睇清楚啲先見到真係咖啡杯。

有網民在Twitter上載了圖片表示，大家每次去Starbucks買咖啡的時候，咖啡師都會問顧客的名字，為了搞錯Order而將名字寫在杯上，但因為龍母有太多名，例如Daenerys Stormborn of House Targaryen、Mother of Dragons、Khaleesi等等，並搞笑指名字多到成個杯都唔夠位寫。另外，Starbucks更在Twitter回應此事，搞笑留言表示：「坦白講，我哋好驚訝佢（龍母）竟然冇點Dragon Drink。」

據外國傳媒報道，劇組拍攝這場戲的時候正身處北愛爾蘭的貝爾法斯特（Belfast），雖然劇中畫面看到的咖啡杯的確跟Starbucks的很相似，不過這個連鎖品牌在當地不太流行。加上照一貫做法，演員如果要喝咖啡的話，通常都會由劇組提供，無論點都好，咖啡應該都不應出現在Westeros的物件。而HBO方面對此作出幽默的回應：「在最新一集出現的Latte是一個錯誤，Daenerys原本點的是草本茶。」

雖然HBO承認了這個錯誤，但不少劇迷都表示過往《權力遊戲》對劇集畫面及道具等細節都很高要求，這個絕對是一個低級錯誤。暫時還未知道HBO會否用後製來刪除咖啡杯，然後再發布新版本，但有網民就笑言龍母經常被外國傳媒拍得手持咖啡的照片，既然已經播出，大家就當這是一個彩蛋。