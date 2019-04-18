《權力遊戲》首集收視打破HBO紀錄！　Jon Snow真實身份成熱話

經過了2年的漫長等待，《權力遊戲》（Game of Thrones）伴隨着龐大熱潮迎接系列最終季。《權力遊戲》第8季第1集於香港時間週一上午全球同步首播，收視表現達到驚人成績，輕輕鬆鬆打破多項紀錄，成為HBO有史以來收視率最高的節目。

Arya Stark相隔多時終於與Jon Snow重逢。（劇照）

1740萬人一起迎接《權力遊戲》第8季第1集

備受粉絲期待的第8季全球首播集，在北美HBO頻道以及線上串流平台總計創下1740萬人同時收看的可觀紀錄。今年（2019）紀錄保持者是2月7日CBS頻道《The Big Bang Theory》播出的第12季第5集，該集在當天創下了1410萬人同時收看的紀錄。不過這個寶座剛剛坐熱沒多久就馬上換人了，而且《權力遊戲》本季接下來的集數很有可能再創新高。

第8季第1集「臨冬城」（Winterfell）於本週一上午首播前，HBO同時觀看人數最高的紀錄是2年前《權力遊戲》第7季的完結篇。該集在首播時創下了1630萬人的同時觀看紀錄。《權力遊戲》第8季第1集首播時的收視率與第7季第1集首播時的成績相比也有顯着增長，第7季首播時的同時觀看人數約為1000萬人。如果這股風潮能夠延續下去的話，最終季接下來的5集勢必會再創下各種收視高峰。

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＊以下包含了《權力遊戲》第8季第1集的些許劇透

根據《Entertainment Weekly》報導，《權力遊戲》在社群網站上成為最火紅的話題，在第1集首播的過程中一共出現了500萬則相關的Twitter貼文。這篇報導也指出，Samwell Tarly告訴Jon Snow關於他父母的真相那段是該集在Twitter上討論度最高的片段。

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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