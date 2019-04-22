【權力遊戲】劍柄都靚到癲！　盤點全劇最精緻武器邊把最厲害？

HBO神劇《權力遊戲》最終季的第二集於今日播出，劇情可以說是非常緊湊，究竟主角們能否抵抗夜王及其異鬼？誰能登上「鐵王座」？暫時還是未知之數。相信大家都知道要對付異鬼，絕對不能少得由瓦雷利亞鋼（Valyrian Steel）及龍晶（Dragonglass）鑄成的武器，但除了以上兩種武器，在過往的7季大部份角色都有自己的專屬武器傍身。現在就嚴選10大武器，大家又會如何選擇呢？

狼族家傳之寶 ─ Ice

這把劍由歷史悠久的瓦雷利亞鋼（Valyrian Steel）打造而成，在第一季出現，由臨冬城公爵Ned Stark擁有。Ned在無數的戰爭及不同儀式中使用過Ice，是Stark家的家傳之寶，被保存在由狼皮製成的特殊劍劍鞘中。Ice為Stark家效力至Ned被Joffrey Baratheon誣蔑叛國罪而結束，Joffrey更命人用Ice來將Ned斬首示眾。後來隨劇情發展，Jon Snow所擁有的Longclaw就成為了Stark的祖傳武器。

Jaime贈劍 ─ Oathkeeper

由Ned Stark的劍一分為二重鑄而成，利刃由瓦雷利亞鋼（Valyrian Steel）、刀柄由Lannister金打造而成，姊妹劍為Widow's Wail。本來由Jaime Lannister所擁有，後來去到第4季因為Joffrey的死，Jaime就命Brienne比Cersei更早尋找到Sansa的下落，並確保她安全。而Jaime一向都很欣賞Brienne的忠心，更認為對方比起自己更值得用這把劍，便將Oathkeeper轉贈Brienne作為臨別禮物。另外，這把劍本身劍身很長，相信身高冇Brienne嘅1米9都舞唔掂。

Joffrey新婚賀禮 ─ Widow's Wail

跟Oathkeeper一樣由Ned Stark的劍一分為二重鑄而成，由Tywin Lannister在第四季將劍送給Joffrey Baratheon作為大婚禮物。其後，Joffrey就把劍名為Widow's Wail（中譯：寡婦的哀號），並指每次使用這劍感覺就好像將Ned Stark斬首一樣。

Mormont答謝救命之恩 ─ Longclaw

同樣由瓦雷利亞鋼（Valyrian Steel）鑄造而成的Longclaw原本是Night's Watch的總司令Jeor Mormont所擁有，Mormont家的祖傳武器，歷史更遠至5個世紀。在第一季，Mormont與Jon Snow被異鬼襲擊，當時Jon Snow捨命救Mormont，後來為了答謝救命之恩，Mormont將Longclaw送給了Jon Snow，並表示這把劍很適合狼家的人擁有。另外，值得留意的是Mormont家的族徽為熊，所以Longclaw的劍柄是用熊頭作點綴。

White Walker主要武器 ─ Ice Blade

Ice Blade是White Walker的主要武器，經常被看到手持由冰結晶製成的劍及長矛，非常鋒利，只要揮動一下就能輕易令人身首異處。最厲害的，Ice Blade異常堅硬，更能夠一劍刺穿龍身。相反，Ice Blade對瓦雷利亞鋼製成的武器沒有攻擊性，所以瓦雷利亞鋼是對付異鬼的其中一種武器。

Arya護身符 ─ Needle

這把輕巧纖細的劍為Arya Stark所擁有，由Jon Snow找鐵匠Mikken特別為她製造，並在Arya跟隨爸爸Ned Stark前往King's Landing前送上。Jon笑言這把劍就像Arya一樣纖瘦，並建議她要「用尖端去刺敵人」（Stick them with the pointy end），同時因為家姐Sansa一向在刺繡方面比較好，相反Arya就比較好動，便因此而將劍命為Needle謂：「Sansa可以保留她的縫針，我擁有屬於自己的針。」

異鬼剋星 ─ Dragonglass Dagger

這把匕首被Samwell Tarly在第二季發現，龍晶（Dragonglass）又被稱為黑曜石（Obsidian），是火山岩所形成的，同時為Westeros最有價值的物質之一。龍晶跟異鬼有著重大的關連，除了龍晶是創造夜鬼的物質，同時亦都是消滅異鬼及夜王的終極武器。

幾乎奪走Bran性命 ─ Valyrian Steel Dagger

這把沒有名字的匕首同樣由瓦雷利亞鋼（Valyrian Steel）鑄成，刀柄用龍晶打造，並鑲上紅色寶石。早在第一季就已經出現。當Bran在攀爬城牆時，因撞破Cersei和Jaime兩姐弟亂倫，被Jaime滅口而推出城牆。在Bran昏迷期間，Lannister家聘請Catspaw刺客欲將他殺掉，最後被Bran飼養的冰原狼咬死，只留下這把鋒利無比，卻有異常高貴的匕首。另外，這把匕首亦在Sam看的書《Long Night》中出現過，亦是Arya用來處決Little Finger的武器。

殺敵唔使用劍嘅 ─ Gendry's Warhammer

「我比較鍾意用鎚（殺敵）！」Gendry於第七季說。他是為出色的鐵匠，亦是已故King Robert Baratheon的私生子。在第7季Gendry曾經表示自己沒有真正學習過如何運用劍對付敵人，不過自己最擅長就是使用鐵鎚，他亦試過用鐵鎚將兩位Gold Cloaks殺掉。另外根據小說記載，King Robert在生時跟Ned Stark參與過無數戰爭，而他正正用的就是鐵鎚，這表示Baratheon的血脈得以繼續留存。

（網上圖片）

弒父之物 ─ Tyrion's Crossbow

一向被父親Tywin Lannister及姐姐Cersei的嫌棄的Tyrion不懂舞刀弄劍，卻機智過人，一直都靠「食腦」展示自己的實力，所以其實並沒有任何武器在手，不過他在第四季用到的弩卻對劇情方面起了很大作用。當他發現一生中最愛妓女Shae，跟父親在床上，一怒之下將她殺掉，然後用原本屬於Joffrey的弩殺死父親，從此成為通緝犯。