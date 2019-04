【權力遊戲】劍柄都靚到癲！　盤點全劇最精緻武器邊把最厲害？

HBO神劇《權力遊戲》最終季的第二集於今日播出,劇情可以說是非常緊湊,究竟主角們能否抵抗夜王及其異鬼?誰能登上「鐵王座」?暫時還是未知之數。相信大家都知道要對付異鬼,絕對不能少得由瓦雷利亞鋼(Valyrian Steel)及龍晶(Dragonglass)鑄成的武器,但除了以上兩種武器,在過往的7季大部份角色都有自己的專屬武器傍身。現在就嚴選10大武器,大家又會如何選擇呢?

狼族家傳之寶 ─ Ice

這把劍由歷史悠久的瓦雷利亞鋼(Valyrian Steel)打造而成,在第一季出現,由臨冬城公爵Ned Stark擁有。Ned在無數的戰爭及不同儀式中使用過Ice,是Stark家的家傳之寶,被保存在由狼皮製成的特殊劍劍鞘中。Ice為Stark家效力至Ned被Joffrey Baratheon誣蔑叛國罪而結束,Joffrey更命人用Ice來將Ned斬首示眾。後來隨劇情發展,Jon Snow所擁有的Longclaw就成為了Stark的祖傳武器。

Jaime贈劍 ─ Oathkeeper

由Ned Stark的劍一分為二重鑄而成,利刃由瓦雷利亞鋼(Valyrian Steel)、刀柄由Lannister金打造而成,姊妹劍為Widow's Wail。本來由Jaime Lannister所擁有,後來去到第4季因為Joffrey的死,Jaime就命Brienne比Cersei更早尋找到Sansa的下落,並確保她安全。而Jaime一向都很欣賞Brienne的忠心,更認為對方比起自己更值得用這把劍,便將Oathkeeper轉贈Brienne作為臨別禮物。另外,這把劍本身劍身很長,相信身高冇Brienne嘅1米9都舞唔掂。

Joffrey新婚賀禮 ─ Widow's Wail

跟Oathkeeper一樣由Ned Stark的劍一分為二重鑄而成,由Tywin Lannister在第四季將劍送給Joffrey Baratheon作為大婚禮物。其後,Joffrey就把劍名為Widow's Wail(中譯:寡婦的哀號),並指每次使用這劍感覺就好像將Ned Stark斬首一樣。

Mormont答謝救命之恩 ─ Longclaw

同樣由瓦雷利亞鋼(Valyrian Steel)鑄造而成的Longclaw原本是Night's Watch的總司令Jeor Mormont所擁有,Mormont家的祖傳武器,歷史更遠至5個世紀。在第一季,Mormont與Jon Snow被異鬼襲擊,當時Jon Snow捨命救Mormont,後來為了答謝救命之恩,Mormont將Longclaw送給了Jon Snow,並表示這把劍很適合狼家的人擁有。另外,值得留意的是Mormont家的族徽為熊,所以Longclaw的劍柄是用熊頭作點綴。

White Walker主要武器 ─ Ice Blade

Ice Blade是White Walker的主要武器,經常被看到手持由冰結晶製成的劍及長矛,非常鋒利,只要揮動一下就能輕易令人身首異處。最厲害的,Ice Blade異常堅硬,更能夠一劍刺穿龍身。相反,Ice Blade對瓦雷利亞鋼製成的武器沒有攻擊性,所以瓦雷利亞鋼是對付異鬼的其中一種武器。

Arya護身符 ─ Needle

這把輕巧纖細的劍為Arya Stark所擁有,由Jon Snow找鐵匠Mikken特別為她製造,並在Arya跟隨爸爸Ned Stark前往King's Landing前送上。Jon笑言這把劍就像Arya一樣纖瘦,並建議她要「用尖端去刺敵人」(Stick them with the pointy end),同時因為家姐Sansa一向在刺繡方面比較好,相反Arya就比較好動,便因此而將劍命為Needle謂:「Sansa可以保留她的縫針,我擁有屬於自己的針。」

異鬼剋星 ─ Dragonglass Dagger

這把匕首被Samwell Tarly在第二季發現,龍晶(Dragonglass)又被稱為黑曜石(Obsidian),是火山岩所形成的,同時為Westeros最有價值的物質之一。龍晶跟異鬼有著重大的關連,除了龍晶是創造夜鬼的物質,同時亦都是消滅異鬼及夜王的終極武器。

幾乎奪走Bran性命 ─ Valyrian Steel Dagger

這把沒有名字的匕首同樣由瓦雷利亞鋼(Valyrian Steel)鑄成,刀柄用龍晶打造,並鑲上紅色寶石。早在第一季就已經出現。當Bran在攀爬城牆時,因撞破Cersei和Jaime兩姐弟亂倫,被Jaime滅口而推出城牆。在Bran昏迷期間,Lannister家聘請Catspaw刺客欲將他殺掉,最後被Bran飼養的冰原狼咬死,只留下這把鋒利無比,卻有異常高貴的匕首。另外,這把匕首亦在Sam看的書《Long Night》中出現過,亦是Arya用來處決Little Finger的武器。

殺敵唔使用劍嘅 ─ Gendry's Warhammer

「我比較鍾意用鎚(殺敵)!」Gendry於第七季說。他是為出色的鐵匠,亦是已故King Robert Baratheon的私生子。在第7季Gendry曾經表示自己沒有真正學習過如何運用劍對付敵人,不過自己最擅長就是使用鐵鎚,他亦試過用鐵鎚將兩位Gold Cloaks殺掉。另外根據小說記載,King Robert在生時跟Ned Stark參與過無數戰爭,而他正正用的就是鐵鎚,這表示Baratheon的血脈得以繼續留存。

弒父之物 ─ Tyrion's Crossbow

一向被父親Tywin Lannister及姐姐Cersei的嫌棄的Tyrion不懂舞刀弄劍,卻機智過人,一直都靠「食腦」展示自己的實力,所以其實並沒有任何武器在手,不過他在第四季用到的弩卻對劇情方面起了很大作用。當他發現一生中最愛妓女Shae,跟父親在床上,一怒之下將她殺掉,然後用原本屬於Joffrey的弩殺死父親,從此成為通緝犯。