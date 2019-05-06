【鐵探．劇透】劇情大反轉　黑仔臨死前爆驚天大秘密！

而最新一集相當精彩，劇集講到警方鎖定連環姦殺案犯人是羅彪（鄭家生飾），還推測他與鏹水案有關。此時，羅彪已經被Iris（蔣祖曼飾）及江麗瑤（何佩珉飾）帶走並嚴刑伺候。Iris更暗中在快活谷（梁競徽飾）的手機裝入監視軟件，向營長（吳廷燁飾）彙報重案組行動。而營長發現江麗瑤和Iris有異樣，並開搶將江麗瑤殺死！營長在Iris家對其進行逼供，並道出原來根本沒有警察高層與營長合作，而營長之所以知道警察運毒路線是因為Iris叫好姊妹跟毒品調查科的阿頭上床，趁機黑進他的電腦而取得的。

上集王君馨險被奸！（網上截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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另一邊廂，Madam Man親自從醫院押送Bingo返拘押所，想利用Bingo引出營長，可是計劃失敗。Bingo將Madam Man的秘密告知其忠僕伍Sir（陳志健飾），原來Madam Man大兒子邱Sir（洪永城飾）三年前去拯救快活谷時，Bingo同樣在現場並企圖營救邱Sir，但竟遭到Madam Man阻止，因為當時Madam Man想搶毒品調查科的案子上位，而導致其最終山狗被槍殺，換言之，真正殺死邱Sir的是自己的親生母親！Madam Man當時更即命狙擊手開槍殺死Bingo，忠僕伍Sir（陳志健飾）得知真相飛身幫Bingo擋槍身亡……

紅姐要利用黑仔做餌！（網上截圖）

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