【鐵探】惠英紅為養家曾受牢獄之苦　人生5件事堪比戲劇！

現年59歲的惠英紅今年憑電影《翠絲》再次奪得金像獎最佳女配角，由她主演的熱播劇《鐵探》亦在中港兩地贏盡口碑和收視，果然紅姐一出手，打遍天下無敵手！在劇中，紅姐飾演的野心勃勃的總警司Mandam Man不惜一切爭做「一姐」。而現實中，紅姐所擁有的一切成就，同樣是她花盡42年努力打拼出來的，她所受的挫折，以至於她曾說：「我的一生，是別人的兩世。」當中，紅姐在現實中所經歷的五件事比戲劇更精彩！

事件一：紅姐曾到夜總會做「舞女」

紅姐曾在內地訪談節目《魯豫有約》中表示，在她14歲時，為了改善家庭環境，自己偷偷地到夜總會表演歌舞！而這個經歷，亦令她遇到人生第一位伯樂──大導演張徹！張徹在夜總會相中跳中國舞紅姐，這次的機緣亦令她成了邵氏簽約藝員，並出演《射鵰英雄傳》，飾演穆念慈一角。

紅姐當年是跳中國舞出身的！（圖片來源：視覺中國）

張徹是邵氏四大導演之一，吳宇森早些年在張徹手底下任副導演！（網上圖片）

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【鐵探】惠英紅喪子再爆影后級演技 木無表情抹血震撼觀眾！

事件二：投訴大導演李翰祥

紅姐透露加入邵氏前已寫信和寄相片給李翰祥，自薦做演員，但未有收到回信！後來，拍到李翰祥的電影後，她竟然斗膽質問李翰祥，講到自己當年到影樓拍照片，花了不少錢，更稱被導演騙了！結果，李翰祥為補償惠英紅，安排她演出《金玉良緣紅樓夢》裏的麝香一角。

紅姐年輕時已膽識過人！（圖片來源：視覺中國）

大導演李翰祥！（網上圖片）

事件三：膽粗粗做女主角

紅姐在演的第一部劉家良作品是《爛頭何》，本來是個「茄喱啡」，可是當時女主角因為覺得拍打戲辛苦，卸妝後就跑了，而旁邊的紅姐不怕挨打，她上去演時，劉家良發現她不但能吃苦，扮相不錯，表演也不生澀，就開始重用紅姐，由此開啟了兩人的合作。

劉家良師傅作為一位武學泰斗，德高望重，他推崇硬橋硬馬，扎實的功夫底子。（圖片來源：視覺中國）

事件四：紅姐竟然坐過監

紅姐又在訪問中提到自己和母親曾違規買賣舊房子，被警察捉時，母親竟與警察打架並槍搶，令她們分別被關了三天和一個星期，看來紅姐的母親一樣是「鐵娘子」！

紅姐更帶主持人去到警署！（網上截圖）

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事件五：逼方逸華加人工

紅姐在1982年憑劉家良執導的電影《長輩》榮獲第一屆香港電影金像獎最佳女主角獎，之後她就就要求方逸華（六嬸）加人工，但遭出名慳家六嬸拒絕，但她就稱當年合約是家姐簽的，她可以不認數，自此人工就加到一萬元！紅姐亦稱自此之後我知道任何事都要自己去爭取，不可以任人擺佈。

紅姐最後談判成功！（陳順禎攝）

「六嬸」方逸華半生幫邵逸夫打江山，而她亦以慳家出名！（圖片來源：視覺中國）

點撃下圖睇紅姐靚相！