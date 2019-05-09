【婚內情】已婚陳錦鴻發展不倫戀　只因太愛談善言？

鄧萃雯和陳錦鴻主演的ViuTV電視劇《婚內情》探討婚姻議題，相信引起不少家庭觀眾共鳴。上星期《婚內情》主要探討鄧萃雯（飾演馬淑湘）和陳錦鴻（飾演孫逸）面對夫妻相處問題，而本周則將焦點放在陳錦鴻與談善言（飾演許或然）的不倫戀。究竟兩人的關係，真的如陳錦鴻所言「婚姻以外的是愛情」，還是只是陳錦鴻貪新鮮，尋找自信才發展外遇呢？

陳錦鴻受箝制失去尊嚴 獲談善言支持尋回自信

如果說陳錦鴻和鄧萃雯的婚姻是女尊男卑，或者老土一點，將陳錦鴻形容為「小男人」，實在一點也不為過，皆因兩人雖然是20年的老夫老妻，但鄧萃雯卻掌握主導權，不止為陳錦鴻的事業鋪路，連他的飲食也牢牢控制，雖然陳錦鴻結婚20年來平步青雲，但他必然覺得失去尊嚴，卻又無從反抗。

與鄧萃雯結婚20年，陳錦鴻自尊日漸低落。（劇照）

因此，談善言的出現，無疑令陳錦鴻重拾自信。鄧萃雯嫌街邊小食不健康，又不太喜歡「掃街」，所以陳錦鴻唯有放棄吃街邊小食十多年；相反，談善言鍾情品嚐街邊小食，兩人因而一拍即合。另外，陳錦鴻雖然喜愛寫愛情小說，卻被鄧萃雯和出版人強尼認為無利可圖，而談善言不單向陳錦鴻介紹適合的出版商，還為他提供愛情小說靈感，陳錦鴻獲得談善言的鼓勵，自信提高了不少，也令這段不倫戀逐漸萌芽。

《婚內情》其中一大焦點必然是陳錦鴻和談善言的不倫戀。（劇照）

愛談善言？ 其實只是愛自己

不過，陳錦鴻之所以發展這段「婚姻以外的愛情」，真的因為愛談善言嗎？雖然記者不是陳錦鴻肚裡那條蟲，但記者認為陳錦鴻與其說愛談善言，倒不如說是愛她給予的尊嚴和自信，因為在鄧萃雯身上，陳錦鴻較少得到支持和鼓勵，自信心因而逐漸下滑；但談善言就剛好相反，會想方設法支持陳錦鴻，令他心理上重振雄風。換言之，陳錦鴻只是找回鄧萃雯身上得不到的認同感，但這是不是愛情呢？似乎不是。

相反，從談善言身上，陳錦鴻找到久違的自信。（劇照）

或許有人認為，陳錦鴻發現談善言被悔婚，對她予以安慰的一幕，是陳錦鴻愛上談善言，從而展開不倫戀的開端。不過，記者認為陳錦鴻關懷談善言，只是出於人性的憐憫，以及激發雄性對雌性的保護本能，而不是純粹鍾情和愛慕談善言。

陳錦鴻出軌，不代表他真心喜歡談善言。（劇照）

陳錦鴻安慰談善言的一幕，其實是人性憐憫之心作動，大於對談善言的愛慕（劇照）

之後的《婚內情》，陳錦鴻和鄧萃雯開始各自「覓食」，而陳錦鴻的不倫戀對象更不止於談善言一人。什麼原因促使這段婚姻走向「開放關係」（Open Relationship），《婚內情》日後會慢慢揭曉箇中原因。

陳錦鴻之後的出軌對象不止於談善言一人。（劇照）

《婚內情》劇照