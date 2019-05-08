【開心速遞】集氣成功！　群姐終於同歐陽波比同場演出

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》收視相當好，更深得觀眾和網民喜愛。劇中有很多劇情都為觀眾留下深刻印象，其中不得不提戲份愈來愈多的清潔姐姐群姐（許思敏飾）。相信有追劇的觀眾都知道群姐是「歐陽波比」（歐陽震華）的超級粉絲，還經常在劇中表達對Bobby的愛，很多網民都表示很想見到Bobby現身劇中。

許思敏在劇中雖然只是飾演清潔姐姐，但每次出場都帶到歡樂給觀眾，漸漸就變成重要角色。（電視畫面）

各位觀眾集氣成功，群姐同Bobby終於同場演出，在戲外圓夢。今日凌晨香港一商場的專頁上載了一段影片，片中看到群姐母親節沒有著落，只能攬着Bobby的攬枕度過母親節，Bobby先在群姐夢中出現，其後更驚喜現身。原來是商場邀請兩人為母親節拍攝廣告，影片一出不少觀眾和網民立即留言表示群姐終於能夠圓夢。

點擊下圖看群姐同Bobby同場演出：

飾演群姐的許思敏接受《香港01》訪問時表示，今次好高興能夠跟Bobby同場演出，不過其實自己私底下都好欣賞對方的演技。問到今次的合作是否覺得圓夢，敏姐直言：「真係好開心，知道觀眾都好期待，好多謝大家！」至於何時才能見到兩人在劇中對戲，敏姐就賣關子笑言：「我都好期待，睇吓有冇啦，唔知呢。」另外，問到拍攝廣告的酬勞，敏姐指酬勞可觀，因為角色受歡迎而令到工作量大增，並非常感激所有喜歡群姐這個角色的觀眾。