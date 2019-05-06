【收視滯後報告】《鐵探》再次爬頭　《開心速遞》稍有下滑

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是4月22日至4月28日。收視錄得28.3點《鐵探》終於再次超越《愛•回家之開心速遞》的27.4點，四星期下來，總平均收視為28.3點，暫時成為2018年最高收視的劇集。

究竟惠英紅有咩後果呢？（劇照）

《鐵探》現時已經去到結局篇，還有兩星期的收視未公佈，不過相信劇情愈到後段，收視更會向高，所以平均收視衝破29點相信沒有太大問題，能否超過30點則成為隱憂，而最大關鍵就是內地先播，絕對對收視有直接的影響。

結局篇劇情愈來愈緊張，王君馨更險些被姦殺。（劇照）

《鐵探》是TVB與內地企鵝影視聯合拍攝製作的劇集，內地為TVB注入資金，才能順利邀請到兩大金像獎得主惠英紅和姜浩文加盟拍攝，所以作為受益的TVB，一定對企鵝影視有所回饋。大家熟悉合拍劇運作的話，TVB如果要跟內地合資拍劇，除了要在內地同步上映，更要讓他們先播多幾集，所以雖然《鐵探》現在只是結局篇，但其實內地一早已播完大結局。你可能會問，內地播關香港收視事嗎？當然，現今的香港觀眾已經不是只會乖乖地坐在電視機前面等電視台播放節目，網絡世界的發達令到他們隨時隨地上網就可以觀賞自己心儀的節目，而《鐵探》正正是可以運用網絡先睹為快。

佢哋兩個又會點呢？（劇照）

當然，有些觀眾有上網率先收看，但數量並不會多，但如果有65,460人上網收看，收視便會減少一點，隨時令到《鐵探》不能成為2019劇王。