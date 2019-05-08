《PRODUCE X 101》尹書彬被爆醜聞　JYP宣布解約兼退出節目

韓國Mnet選秀真人騷《PRODUCE X 101》練習生之一，JYP娛樂的尹書彬早前爆出在學時期欺凌同學、未成年酗酒和吸煙的醜聞，又被指尹書彬本名尹炳輝，企圖改名掩飾黑歷史。今日JYP娛樂宣布與尹書彬解約，以及退出《PRODUCE X 101》。

JYP娛樂宣布與尹書彬解約，同時退出《PRODUCE X 101》。（網上圖片）

JYP娛樂向韓國媒體表示：「尹書彬不符合我們公司的方針，因此決定解除正在參與《PRODUCE X 101》的尹書彬之練習生合約，亦因此退出相關節目。」而《PRODUCE X 101》投票頁面目前亦不允許國民製作人（即韓國觀眾）投票給尹書彬。

尹書彬被爆出在學時期欺凌同學、未成年酗酒和吸煙的醜聞，網民紛紛要求他退出節目。（網上圖片）

尹書彬有咩黑歷史？

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《PRODUCE X 101》尹書彬被指曾是校園惡霸 欺凌同學兼食煙飲酒

《PRODUCE X 101》官方網頁中，網民已不能投票給尹書彬（右二）。（網上圖片）

尹書彬退出後，《PRODUCE X 101》需要再剪輯日後播出內容，例如早前尹書彬已經完成小組對抗賽的錄影，據網友指出，他與YG娛樂的Mahiro、紅熠文化的Tony、STARSHIP娛樂的姜敏熙等人一同表演EXO的《MAMA》，在組內更擔任中心和主唱，因此有國民製作人擔心其他練習生亦會受影響。《PRODUCE X 101》節目組表示：「完全剪輯尹書彬可能有點困難……等級評價或許可以完全剪掉，除此之外的表演，會盡量減少對其他練習生的傷害，最小化尹書彬的鏡頭。」

有消息指尹書彬（右四）在小組對抗賽中表演EXO的《MAMA》，還會擔任主唱和中心，尹書彬的退出對其他練習生必然造成影響。（網上圖片）