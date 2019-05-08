【麻辣天后傳】醫護人員分享醫院忌諱　違禁竟然「惹禍上身」！

醫院除了是救死扶傷的地方，也是一個充滿禁忌的地方，有很多不能做的事，不能說的話，台灣綜藝節目《麻辣天后傳》最近邀請了5位專業醫護人員，同大家講解醫院的禁忌，以及一些親身經歷，不過信不信由你。

病人逝世之後一定要翻床

急診護理師許小飛透露，有一次他學姐送過世的病人去停屍間，清潔阿姨打掃病房時，忘記翻床，學姐回到病房整理生理監視器的線時，眼角餘光看到剛剛逝世病人的身影，心裡有些恐懼，這時聽到耳邊說：「護理師」三隻字，學姐頓時被嚇一跳，但轉身之後又沒有人。

而另一個說法是，如果沒有翻床，下一個病人住這個床位時，可能很快就會說「再見」。

急診護理師許小飛講述學姐遇到的靈異經歷。（視頻截圖）

遺體推往停屍間時 經過的病房門要緊閉

曾任加護病房護理師的Jennifer表示，病人於房內病逝之後，遺體在推往停屍間的過程中，經過其他房間的門都一定要關上。Jennifer憶述有一段時間經常有病人過世，不知是否因為沒有關門的緣故，某日上班時，9小時有3位病人相繼離世，更令人毛骨悚然的是，Jennifer在第二日早上接到同事的電話，問她前一日是不是那3位病人都過世了，連穿什麼樣的衣服都有描述，Jennifer感到奇怪，問同事怎麼知道，結果這位同事說「我昨天夢到他了」，但當下他並不在醫院，當中有兩位病人是由Jennifer與這位同事照顧。

放假在家的同事夢到當日相繼離世的病人，令Jennifer毛骨悚然。（視頻截圖）

禁搭病床電梯

醫院的普通電梯通常都要排隊，有不少前往看病或者探病的人會選擇搭病床電梯，但很多時候病床電梯都會載送往生者，陰氣會比較重。

麻醉技師賴青曾經在搭乘病床電梯時就遇到過靈異事件。她下班後對著病床電梯內的鏡子擦唇膏，塗抹過程中，電梯到達了她要去的2樓，但唇膏還未擦完，她便留在電梯內，於是電梯繼續下降至B2，這時門打開了三分一後突然停電了，超級怕黑的賴青慌亂地逃出電梯，朝著有亮光的方向跑，到達時抬頭一看，竟然是「太平間」，當場就被嚇怕。

由於太害怕，賴青還在停屍間門口大問「有冇人」，但無人回應，後來有3位類似禮儀師的男子行出來，賴青就請對方帶她出地面。（視頻截圖）

不能亂躺病床

駐院醫生黃大胖某次值班，忙到半夜三點想休息，由於值班室在裝修，他便前往病房的空床小憩。不過，躺在病床上的黃大胖覺得不安穩，感覺旁邊好似有一個人在走動，迷迷糊糊他睜開眼見到一位阿伯站在床尾，身影模糊，朝他行過去，還想伸手去觸碰他的手，朦朧間的黃大胖一時間也分不清是不是人，於是他一揮手，結果阿伯就不見了。於是他即刻跑到護理站，詢問最近是否有病人離世，結果護理師告知他前一日有，而這個人就是他見到的那位阿伯。

黃大胖到病房空床睡覺，結果「遇到」前一日過世的阿伯。（視頻截圖）

除了醫院的禁忌，幾位專業的醫護人員也有分享工作經歷，日夜不分地醫治以及照顧病人，有時還遭受不少委屈，令不少網友都大感敬佩。

不過，台灣醫院所忌諱的未必跟香港一樣，每個地方的文化不同，所以也有不同的禁忌。譬如台灣的醫護人員不能在醫院吃鳳梨和芒果等，因為鳳梨的諧音是旺來，吃了就會旺，而芒果的諧音就是忙；而在香港的醫院，醫護人員夜晚則不可以吃紅豆沙，他們常稱輸血為「畀包紅豆沙人哋食」，此外，還有橙、雞腳、麥當勞等，因為諧音同喻意是「慘慘聲」、「做到雞咁腳」以及「麥麥送」。