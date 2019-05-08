【友枱VIP】唐文龍解開與劉永健hehe之謎：連爸爸都懷疑過

劉永健之前同唐文龍經常孖公仔出現，又健身又行超市，好hehe。

ViuTV節目《友枱VIP》最新一集搵嚟唐文龍做嘉賓，由於唐文龍早年不時被影到同節目主持人劉永健出雙入對，仲要合資開日本餐廳，令「hehe」之說不脛而走。節目中，二人重提舊事，劉永健解決當年只係想指導唐文龍點追女，所以先一齊行超市，但報道出街後，連身在美國的父母都有啲擔心，仲直接打電話問唐文龍係咪性取向有變，非常好笑。

劉永健曾經都係大台藝人，但因為有感不被尊重而決定到內地發展。

其實唐文龍同劉永健當年因《十月初五的月光》而認識，二人於劇中雖然係飾演天敵，但戲外卻十分友好，直到後來劉永健北上發展，二人才減少聯絡。劉永健曾在訪問中提到自己遇上事業低調時，幾乎與外間斷絕聯絡，戶口只得99元。唐文龍得知對方經濟拮据，以健身為藉口，並送贈健身奶粉予劉永健，點知原來奶粉蓋內係二萬蚊人仔，劉永健於節目中，再次感激唐文龍助自己渡過難關。對於「塞」錢俾老友一事，唐文龍近年雖然不時有被問起，但都只係輕描淡寫，並指「每個人都有唔容易嘅地方，我自己都有。只是佢講出嚟先。我做嘅事，在心中就可以了，唔使講出嚟，佢依家都好好啦。」