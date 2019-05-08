韓國女星韓智星為等老公小解　高速公路上慘被兩車撞死

韓國仁川機場高速公路本月6日凌晨發生致命交通意外，一名28歲女私家車司機將車輛停在第二車道，讓副駕駛座的丈夫下車走到路邊花槽小解，而該名女司機下車時，卻遭的士和運動型多用途車（簡稱SUV）撞死，其後證實該名女死者為演員韓智星（音譯，原文名為한지성）。

韓國仁川機場高速公路本月6日凌晨發生致命交通意外，造成一人死亡。（網上圖片）

警方證實死者為女團B.Dolls出身的女演員韓智星。（網上圖片）

韓智星1990年出生，2010年加入四人女團B.Dolls，以藝名「徐伊」正式出道，不過組合2011年發行專輯《冬季故事》後宣布解散，韓智星於是用本名轉走演員路線，參演晨間劇《Happy Sisters》（台譯：姊姊們的逆襲），池珍熙、金喜愛、金瑟琪主演的電視劇《倒數第二次戀愛》，盛駿、UIE、朴炯植主演的《上流社會》等。韓智星今年3月與現任丈夫結婚，新婚近兩個月卻發生如此悲劇，韓國網民均大感惋惜，同時亦疑惑為何韓智星會將車輛停在第二車道，並在高速公路下車，引發今次事件。

韓智星今年三月結婚，卻在新婚不久意外身亡，令人惋惜。（網上圖片）

韓國網站Naver實時搜尋榜十大幾乎被韓智星佔據。（網上截圖）

韓智星生前日常照片