韓智星離奇車禍影片曝光　證新婚丈夫供詞疑點重重

韓國女演員韓智星本月6日在仁川機場高速公路的路中心下車，先後被的士和運動型多用途車（簡稱SUV）撞斃，終年28歲。當時任職律師的韓智星丈夫聲稱，韓智星停車讓他到花槽小解，沒想到回頭卻看到妻子被車撞倒，亦不了解為何妻子會將車停在路中間，以及韓智星為何會下車。然而，根據目擊者提供的行車記錄儀影片，警方和民眾認為韓智星丈夫說法有可疑。

韓智星本月6日車禍身亡，事發原因疑似重重。（Instagram：@lovely_shyong）

韓國電視台YTN披露行車記錄儀影片，見到韓智星站在車輛後方，彎腰作嘔吐狀，但地面上沒有嘔吐痕跡。同時韓智星的丈夫翻越高速公路護欄，目擊者當時大惑不解，大叫：「什麼啊，有人，什麼啊？」、「翻過去了，翻越過去，還有人在車後面嘔吐。」而丈夫翻越護欄10秒之後，有的士撞倒韓智星和其座駕，目撃者當時直呼：「撞倒了，撞倒了，後面有的士撞倒人了。」

YTN新聞畫面所見，韓智星站在車後面作嘔吐狀。（YTN新聞片段截圖）

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雖然丈夫曾稱不知道韓智星為何下車，但從影片所見，丈夫跑去翻過護欄時，韓智星已經站在車後面準備嘔吐，可見韓智星比丈夫先下車，或者兩人幾乎同時下車，所以丈夫不了解韓智星下車動機的說法相當有可疑。

同一時間，韓智星的丈夫（被圈者）則去翻越護欄。（YTN新聞片段截圖）

此外，韓智星丈夫向警方承認，駕駛前曾與朋友一起喝酒，但問到韓智星有否喝酒，韓智星丈夫則稱「沒見過」。警方正透過信用卡單據，確認兩夫婦喝酒的地點和同伴。國立科學調查研究院初步確認韓智星全身都有多發性損傷，預料準確驗屍結果在兩周後公布。警方透露，若通過屍檢確認韓智星的死因，以及當時身體狀況，將會傳喚丈夫重新調查，屆時或能解開今次案件三大疑團：韓智星在路中心停車真正原因、下車的動機，以及是否酒後駕駛等。

韓智星3月與律師丈夫結婚，沒想到2個月後香消玉殞。（Instagram：@lovely_shyong）

韓智星生前照片