【東張西望】黃愷怡守護母校中大　用英文玩謝內地客：我迎合佢咋

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》一向積極發掘社會問題，繼阮嘉敏到屯門公園挑戰「廣場大叔」，搞到受訪對象啞口無言後，今次輪到另一位主持黃愷怡（Jasmin）發威，不少觀眾睇完後都大讚她是新一位《東張》正義女神。

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上星期，黃愷怡到母校中文大學採訪內地遊客到「天人合一亭」打卡的情況，當她問其中一位男遊客「是否有網站介紹你來」時，男遊客便英文和普通話夾雜地說：「Right，叫小紅書，是一個APP，英文怎樣說的？」黃愷怡聞言後說：「不知道，就叫小紅書吧！」誰知男遊客堅持展示英語實力：「Is a red book？」

之後，黃愷怡便轉移話題，詢問男遊客的攝影作品本身：「那構圖方面你有什麼Inspiration？」男遊客便被考起，反問：「什麼意思？What？」英語實力即時見底，令黃愷怡忍不住笑意：「就是靈感。」

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不少觀眾都覺得黃愷怡有心整蠱這位男遊客，她接受《香港01》訪問時笑說：「我唔係特登，只不過係見佢咁支持兩文三語，所以諗住迎合佢。」提到她母校中大、彩虹邨等「冷門」地點逐漸受內地遊客歡迎，她坦言每個地方都有獨有文化、歷史背景，受旅客青睞也屬正常：「不過對於居民嚟講，梗係想遊客入鄉隨俗，同埋尊重同保護我哋嘅文化同環境。我自己去旅行都鍾意打卡、『呃Like』，所以我都明大家為咗影張靚相可以去到好盡，但影相嘅過程都會盡量唔騷擾其他人，費事乞人憎嘛！」