前兒童節目主持黃愷怡宣布訂婚　嫁初戀機師男友：真心感動同幸福

恭喜恭喜!TVB靚女主持黃愷怡(Jasmin)在12號晚於IG宣布男友Billy求婚成功的消息,準備做幸福人妻!Jasmin在IG Post了4張相片,並寫道:「You’re definitely one of a kind and I am the luckiest woman to have you by my side.(你肯定是獨一無二的,有你在身邊的我是最幸運的女人。)」幸福之情溢於言表。