前兒童節目主持黃愷怡宣布訂婚　嫁初戀機師男友：真心感動同幸福

恭喜恭喜！TVB靚女主持黃愷怡（Jasmin）在12號晚於IG宣布男友Billy求婚成功的消息，準備做幸福人妻！Jasmin在IG Post了4張相片，並寫道：「You’re definitely one of a kind and I am the luckiest woman to have you by my side.（你肯定是獨一無二的，有你在身邊的我是最幸運的女人。）」幸福之情溢於言表。

恭喜Jasmin！（IG圖片）

Jasmin在IG公布喜訊之後，她的好友及粉絲紛紛留言送上祝福。她在接受《香港01》訪問時也有分享求婚過程：「佢話帶我去間酒店食甜品buffet，點知去咗酒店套房，門口仲有張心形門牌寫住我哋嘅名。我一入到去都幾誇張，因為間房已經佈置好晒，成件事都幾夢幻。」相中所見現場佈滿氣球和花瓣，還有以字母燈飾拼成的「JASMIN I LOVE U BILLY」，相當浪漫。雖然Jasmin只Post了與男友的合照，但這麼重要的一刻當然有親友見證：「佢搵晒我最好嘅朋友同屋企人錄咗段video幫佢拉票，就喺播video中途，佢哋全部出晒嚟畀surprise我。跟住都係一般情侶會做嘅嘢，送花，拎隻求婚戒指出嚟，向我單膝跪地求婚。」

男友Billy仲錫錫Jasmin額頭，好sweet呀。（IG圖片）

男友Billy花了這麼多心思準備，Jasmin也十分感動：「我覺得最有心思嘅係佢自己設計同訂做一個蛋糕，仲有佢自己整嘅相簿。佢應該準備咗幾個月㗎喇，事前我feel到佢成日心事重重，好似做緊一啲工作上好重要嘅嘢。求婚嗰一刻，真心感動同埋係幸福嘅。因為我覺得佢平時做嘢係慢功出細貨，同埋有少少完美主義，所以有時做嘢比較慢。今次搞咗好多嘢背後都有含意喺度，仲成功搞到咁多嘢，好叻仔，我都有忍唔住喊。」

雖然Jasmin工作不定時，但男友十分體諒和支持。（IG圖片）

Jasmin透露與任職機師的男友Billy是大學認識，更是自己的初戀。不過因為Billy要去澳洲受訓，所以兩人維持了一年異地戀：「嗰一年都算唔容易，但係亦都係一個磨煉。同埋我覺得兩個人一齊都要有自己嘅目標同埋想，始終感情同埋事業喺現今嘅年代都好重要。佢咁努力為自己嘅目標去奮鬥，我絕對係100%支持，加上為自己夢想而奮鬥都係一件好浪漫嘅事。」

Jasmin與初戀男友Billy拍拖7年，一直甜甜蜜蜜。（IG圖片）

+ 7 + 6 + 5

現年29歲的Jasmin，從香港中文大學新聞及傳播系畢業後就加入TVB，更因為主持兒童節目《Think Big天地》而深受小朋友歡迎。雖然做藝人工作忙碌，但Jasmin就很感謝男友的支持：「始終我而家做緊嘅工作無論係性質定係工作時間都好唔一樣，但佢都會嘗試理解我嘅工作同埋體諒我、支持我。佢係一個正能量寶寶，好多時候當我想放棄嘅時候，佢都會叫我唔好放棄，因為佢話做好一樣嘢堅持好重要。」如今結束7年愛情長跑，Jasmin透露最快會在明年舉行婚禮：「冇諗過做少奶奶，今時今日結婚係對伴侶嘅𠄘諾，工照樣要返，繼續發展自己嘅事業同提升自己。」祝福他們！

Jasmin曾與余德丞、林希靈、黃碧蓮等主持《Think Big天地》，深受小朋友喜愛。（IG圖片）

現時Jasmin與崔建邦、張秀文等主持節目《深夜美食團》。（IG圖片）