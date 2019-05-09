【法證先鋒IV】李施嬅六月回巢重拍不計酬勞：唔可以自私只諗自己

李施嬅（Selena）今日（9日）出席護眼活動，講到因為「安心事件」，《法證先鋒IV》即將重拍黃心穎的相關戲份，李施嬅即使已離巢TVB，亦會回去進行補拍，她說：「其實係影響到好多人Schedule，但我自己有少少唔捨得，因為我之前喺TVB拍咗咁多年戲，要離開其實有啲心嗡，今次可以返去再拍，係有少少開心可以同佢哋再見面，有少少掛住佢哋；所以就算影響後面嘅Schedule，我都會盡量配合。」

Selena有份演出的《法證先鋒II》正在深夜時段重播，她就說自己近來都不在香港，所以沒有時間重看。（陳順禎攝）

Selena預計六月中旬回巢重拍《法證先鋒IV》，當問到受影響的部份大不大時，Selena說：「其實仲未落實有幾多，因為而家仲調整劇本，所以仲未知實際要用幾多時間補拍。我諗小青姐（監製）會盡量安排唔影響到大家，因為佢都知道要所有人返嚟拍，係大家都已經有其他工作。」當問到回巢拍攝收取多少酬勞時，Selena回應：「我又冇諗酬勞，因為我覺得呢刻唔可以自私只諗自己，呢件事係個團隊嘅事，一齊去面對；唔會話離咗巢就可以要求多啲錢，希望盡量令件事更好。其實係可以返去見下啲同事又開心，套劇可以成功出街已經係最大酬勞。」

離巢後的李施嬅有更大自由空間，她透露日後有機會去美國拍電影。（陳順禎攝）

現年38歲的Selena被網民大讚保養得宜，她亦不吝嗇地分享了一些心得：「真係唔可以懶，要做運動；盡量飲多啲水、少啲珍珠奶茶；食得健康啲，我會盡量食多啲素，少啲食肉，因為肉好多毒素。如果大家都可以調整食得健康啲、清啲，皮膚就會靚啲、後生啲。我有啲朋友係食全素，雖然年紀都大，但睇落去仍然好年輕。」