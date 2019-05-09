【鐵探．劇透】半癱黃智賢成最後關鍵　黑仔與袁偉豪再相遇？

惠英紅、姜皓文、袁偉豪、黃智賢和蔡思貝主演的TVB重頭劇《鐵探》終於迎來大結局，上集講到垶Sir（袁偉豪飾）將Madam Man（惠英紅飾）告上法庭，勝訴的機會渺茫，但幸得好兄弟快活谷（梁競徽飾）假意協助Madam Man上庭指證垶Sir，實為協助垶Sir指證Madam Man！

快活谷為好兄弟，以下犯上出庭指證Madam Man指揮失當！（電視截圖）

以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集講到，再次開庭，Madam Man用兩名已犧牲的兒子邱Sir（洪永城飾）和Matt Sir（楊明飾）作殺手鐧，佔盡上風。最終，尚垶被判敗訴，還換得「咎由自取」四字，更面臨破產危機。而轉做巡警的泳莎（鄧佩儀飾）巧遇彤彤（黃學盈飾），拿到Bingo（姜皓文飾）遺下的手機，並在手機內取得重要線索。

Madam Man自以為勝算在握！（電視截圖）

點撃下圖睇當時情況!

另一邊廂，程Sir（黃智賢飾）手機內重要線索收買營長（吳廷燁飾）身邊人。但營長早已看透，準備引程Sir上鉤，製造一場更大的殺警事件，但程Sir憑意志大反轉，憑好身手制服營長，相當驚喜！而他升任助理處長，第一件事便對Madam Man展開調查，Madam Man很快便得到痴迷權鬥的後果，被逼提早退休。而她又去見營長，想知道兩個兒子的最後遺言，換來一個不得不面對的真相，就是兩個兒子的死全因她一手造成！而Bingo亦終於着起警察制服與垶Sir於天國相遇。

點撃下圖睇程Sir幾威!