【友枱VIP】大台導演藉教戲抽水　鍾麗淇被摸手仔：點解要摸我？

鍾麗淇、梁靖琪同姚樂怡都試過被「抽水」同「被攝位」。 (電視畫面)

所謂「三個女人一個墟」，圈中有唔少女藝人都會同閨密組成姊妹團，而人稱「七魔女」嘅佘詩曼、梁靖琪、鍾麗淇、湯盈盈、文頌嫻、周家蔚同姚樂怡至今已相識超過十年，之前仲試過齊齊穿白恤衫，大騷美腿影寫真賀相識十周年。



梁靖琪話係內地登台，派簽名相時突然有人從後抽水。 (電視畫面)

喺最新一集ViuTV節目《友枱VIP》中，周家蔚就搵嚟文頌嫻、姚樂怡、梁靖琪及鍾麗淇做嘉賓。節目中，被問到有無試過因要搏上位而遭受過不公平待遇時，姚樂怡就話試過喺一個大台活動上被女星撞開，雖然佢堅抗透露女星身份，但文頌嫻好快就問「係未電波少女」，姚樂怡就話：「佢唔係成員之一，但同你老公好friend」，眾人之後再追問「係未已經生咗BB」時，姚樂怡就即時打眼色叫大家唔好再估，仲話私下再討論。

鍾麗淇入行第一套劇係《刑事偵緝檔案III》。（網上圖片）

除咗出陰招之外，節目中，眾人亦提到曾經遇過「抽水」，鍾麗淇指當年係第一次拍劇，其中一位導演藉教戲不停捉住自己隻手。「其實場戲係唔關隻手事，直到一個演員就話『你摸夠未呀？』嗰陣我只係覺得點解佢要摸我呢？」梁靖琪爸爸雖然係大台監製梁家樹，但原來佢都試過被「抽水」，而且仲要係好幾次！「好明顯，但我唔敢講，佢教我點做戲，有啲動作係摸到我，喺側邊（胸部）呢啲位拓住，直到有人出聲話『唔使咁嘛』先收手」