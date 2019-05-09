THE BOYZ奪冠軍掉蛋糕慶祝　預告香港演出表演《Bloom Bloom》

韓國男子組合THE BOYZ 早前推出單曲專輯《Bloom Bloom》，12位成員上淵、JACOB、泳勛、賢在、柱延、KEVIN、NEW、Q、鶴年、HWALL、善旴、ERIC落力為同名主打歌《Bloom Bloom》宣傳，終於在7日播出的音樂節目《THE SHOW》奪得出道以來首個冠軍，雖然THE BOYZ在日本舉行FAN-CON，未能親身上台領獎，他們仍開直播，與一眾THE B（THE BOYZ粉絲）分享喜悅。

THE BOYZ近日獲得首個音樂節目冠軍。（Twitter：@sbsmtvtheshow）

THE BOYZ得悉獲得冠軍驚喜不已。（Twitter：@sbsmtvtheshow）

THE BOYZ成員們都顯得十分興奮，更一度激動落淚。不過成員HWALL興奮地高舉蛋糕時卻不慎把蛋糕打翻，令THE BOYZ一眾成員都哭笑不得。另外，THE BOYZ下月將會來香港舉行《THE BOYZ ASIA FAN-CON TOUR “THE CASTLE” IN HONG KONG》，屆時不單會為THE B獻唱《Bloom Bloom》，更會和大家分享獲得冠軍心聲。

THE BOYZ隨即激動落淚。（Twitter：@sbsmtvtheshow）