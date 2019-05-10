台灣模特兒張熙恩首認曾同言承旭拍拖兩年：熱戀時想步入婚姻

台灣男星言承旭與林志玲的戀情一直撲朔迷離，相關緋聞從未間斷過，而兩人也一直未有正面承認。除了林志玲，言承旭最廣為人知的一段戀情，就是同有「台版千頌伊」之稱的女星張熙恩拍拖。

今年36歲的張熙恩曾是林志玲凱渥的師妹，身兼模特兒同演員身份，身材高挑，才貌兼備，4年前被拍到與言承旭同遊美國，當時男方稱她是「非常非常重要的朋友」，被大家解讀為認愛。之後張熙暫停了3年演藝事業，前往紐約、英國學語文及服裝設計，於去年返台。她昨日（9日）出席活動時，終於鬆口大談同言承旭的交往過程。

張熙恩身材高挑，擅長畫畫，她之前中斷了3年演藝事業，前往紐約、英國學語文及服裝設計，於去年返台。（張熙恩Facebook）

據台灣媒體報道，張熙恩與言承旭相識近10年，二人交往了兩年幾，當時她陪伴男方走過低潮，而男方也給予她很多自由度，讓她可以做自己想做的事。張熙恩說自己與言承旭的媽媽同姐姐也有很好的互動，言媽媽也很喜歡她，更一度傳出婚訊。不過張熙恩坦言，雖然熱戀時曾想同對方步入婚姻殿堂，但這輩子還未被求過婚。

這段感情最終未能開花結果，張熙恩透露當中除了聚少離多，她也渴望能在大街上可以同男朋友大方牽手，儘管她對言承旭想保護家人的舉動表示理解以及包容，但當時卻也有自卑心理，懷疑是不是自己不夠成功、不夠紅、不夠好才未被承認，所以就很努力向前衝，後來發現其實並不是如此，只是言承旭比較低調，自己想太多。

現在的張熙恩是單身，與言承旭私下仍然保持聯絡，她指兩人的關係已經昇華為「家人」，而言承旭還曾托好友幫忙買她畫展的書，並要求好友保密，令張熙恩相當感動。

張熙恩坦言與言承旭交往時曾經想結婚，不過最終未能開花結果。（張熙恩Facebook）