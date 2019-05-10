吳業坤分享22小時地獄拍劇更表　劇組貼心安排每隔兩小時開工

今日（5月10日）吳業坤在Facebook上分享了自己其中一天的拍攝更表，如果扣除每一組之間兩三小時休息時間，他最少需要連續工作22小時。（資料圖片）

馬國明連續開工27小時這件事，相信大家都有聽聞。以無綫大概一至兩個月拍完一套電視劇的進度，演員收到天地更表的情況，其實也不足為奇。剛開完演唱會的歌手吳業坤，最近就忙於民初電視新劇《大醬園》及《飛虎之雷霆極戰》的拍攝。《大醬園》中飾演醬園男工「華歌」的他，據知今次戲份還相當之重，只僅次於男主角的何廣沛。可想而知，對比起以前的劇集拍攝，今次除工作量大增外，為趕及拍攝進度，還需應付各種「地獄更表」。

第一天開工時，吳業坤自拍了一張造型照。今次《大醬園》拍攝，比起《荷里活有個大老千》中的墨基戲份更多。（吳業坤Facebook圖片）

今日坤哥就在其Facebook上說及關於自己的最新安排。原來劇組替他安排22小時的時間表，由早上8時工作至翌日早上6時，不過劇組也非常貼心地為他安排了休息時間，早上8點至11點拍攝一組、下午3至7時一組、凌晨1點至3點一組、早上6時再繼續，貼文中也說：「洗唔洗咁隔法」。從時間表之中，真係感受到了劇組對他滿滿的關心以及愛護。提外話，其實劇集拍攝通常都會出現「拍唔晒」、「要補拍」的情況，所以演員們是極有可能遲收工的。換句話說，如果坤哥不幸地在每組戲都出現遲收工的情況，他就需要在無休息之下，連續開工22小時。