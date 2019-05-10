【法證先鋒II】袁偉豪着三角泳褲　Fit爆港男身形掀起網民熱議

由惠英紅、姜皓文、袁偉豪（Ben）、黃智賢等主演的《鐵探》終於大結局，飾演垶Sir的Ben最後因病逝世，令不少觀眾都大感可惜。近年在多套劇集中擔正做男主角的Ben，原來曾在最近重播的《法證先鋒II》中客串演出，更一展大隻身形，相信不少粉絲都有留意到！

袁偉豪（Ben）在《鐵探》中飾演垶Sir。（《鐵探》劇照）

在昨晚（9日）播出的一集中，飾演女明星的李亞男、陸詩韻、鄧上文為爭做電影女主角使出渾身解數，三人均以三點式上陣，相當性感。但有眼利的網民發現，站在陸詩韻身旁的兩位猛男，原來就是Ben同陳志健（Otto）！兩人僅穿着泳褲，大騷健碩身形，風頭完全不輸三位靚女。其實Ben同Otto都是參選香港先生後加入TVB，自然身材都Fit到爆。監製梅小青在接受《香港01》訪問時，亦大讚他們的表現：「當年要搵健美男吖嘛！他和陳志健都是香港先生，很稱職呀！張頴康也有出現呀！當年他必定想不到會出現在《法證先鋒IV》的！」

飾演女明星的李亞男、鄧上文為爭做電影女主角博出位。（電視截圖）

當年選完港男後Ben與陳志健在《法證先鋒II》中客串演出，僅以泳褲上陣，盡顯健碩身形。（電視截圖）

Ben在2007年的《香港先生》競選中勝出，成為冠軍。他在當選後就投入拍攝劇集，但原來《法證先鋒II》不是他的處男作：「其實《尖子攻略》係我第一套劇，拍完之後就拍《法證先鋒II》。（有冇特登操Fit？）選完《香港先生》嗰段時間我係Fit嘅，個底打得好好，所以都冇話特登操，但嗰陣時間充裕啲，就變咗個生活習慣。」

當年Ben在劇中只是其中一個章節中的閒角，非常青澀。（電視截圖）

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近年愛上跑步的Ben，已經減少了做Gym，所以身形不如以往健碩：「近年自己唔想操得咁厲害，都想畀個身體轉換下，因為有時操得太多個人變得好緩慢，拍動作戲未必會咁爽，所以呢幾年就用一個健康嘅生活習慣去做Gym，再加上《鐵探》個角色係要減嘅，而家冇話特登操，主要係睇個角色要點。」

Ben為演垶Sir激減20磅，相當敬業。（《鐵探》劇照）

Ben近年愛上跑步，雖然身形不如以往健碩，但依然好Fit。（袁偉豪微博圖片）

雖然Ben加入TVB後演出機會不少，但多以閒角或配角身份出場：「嗰幾年完全係交畀公司安排，有角色要搵人做藝員部就會Call我埋位，都試咗好多角色。直至到《結·分@謊情式》同《On Call 36小時》先開始選角，做啲角色比較度身啲。」近年Ben相繼在《鐵馬戰車》、《EU超時任務》及《城寨英雄》中都有出色演出，尤其是在《城寨英雄》中飾演「牙佬」一角，拳拳到肉，贏盡觀眾歡心。最近在《鐵探》中飾演垶Sir更大受好評，有望奪得視帝：「好感激每一位喜歡垶Sir和喜歡袁偉豪的朋友們，我會繼續在演戲路上尋求多一點的變化和嘗試！視帝？我當之有愧。」

Ben在《On Call 36小時》中飾演醫生，成功引起觀眾關注。（電視截圖）

在《城寨英雄》中飾演牙佬的Ben，有不少除衫露肉的戲份。（電視截圖）

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