GOT7王嘉爾Jackson撈到風生水起　擲4000萬買入天璽豪宅

韓國男團GOT7的香港籍成員王嘉爾（Jackson）近年人氣急升，更積極進軍內地市場，除了擔任多個品牌的代言人之外，還頻頻獲邀上綜藝節目，在各方面成績亮眼，深受粉絲歡迎，身價也水漲船高。據土地註冊處資料顯示，Jackson在上月底以個人名義WANG JACKSON，斥資3,880萬元購入九龍站天璽月鑽璽高層D室，該單位實用面積875平方呎，成交呎價44,343元。

王嘉爾（Jackson）近年在內地積極發展，更與何炅齊齊擔任綜藝節目《拜託了冰箱》主持人。（IG/@jacksonwang852g7）

據知原業主在2013年3月以2,680萬元購入該單位，持貨至今帳面賺1,200萬元。天璽位於九龍站上蓋維多利亞海港旁，由兩座約270米高的摩天大廈組成，被列為全港最高的住宅。整座大廈以玻璃幕牆設計，部份單位坐擁無敵海景靚View，其中頂層複式單位「至高無上」（僅3套）附連私人泳池及2,000平方呎空中花園。每部分均設有獨立住客大堂及住客升降機，私隱度高。每個單位都設有音樂系統，住客在家中每個角落都可以透過極高音質的音響聽音樂。

天璽位於九龍站上蓋，樓高約270米，是全港最高的住宅樓盤。（資料圖片）

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作為香港的頂級豪宅，不少名人明星都有購入天璽的單位。有報道指太陽娛樂老闆周焯華（洗米華）因為覺得天璽風水好，買落不少單位，除了太太陳慧玲（洗米嫂）、大仔周柏豪（洗米仔）之外，而傳與洗米華交往過的亞姐馮雪冰，更在2013年就以1,700幾萬購入天璽一個單位，分手後仍然過着富貴生活。至於當年Mandy Lieu懷上第一胎的時候，洗米華也安排她到天璽暫住一段時間，之後Mandy就獲贈另外一套過億元的西半山豪宅珒然。

有報道指周焯華（洗米華）買入天璽多個單位，Mandy Lieu也曾暫住。（IG/@mandylieu）

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