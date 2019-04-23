蕭敬騰用王嘉爾名字教數學　鼻貼鼻令網民大呼：HeHe味濃！

台灣歌手蕭敬騰最近沈迷應用社交媒體，以「蕭教頭教學影片」為名在個人社交媒體上載了一系列影片，教粉絲打領帶、講英文、關門、關燈、把東西變不見等，以認真的語調介紹日常無聊事，內容甚是逗趣，昨日（22日）他又在個人社交媒體帳號上載了一與影片，說要教大家算數學，並讓大家：「試試看算的出來不」。

蕭敬騰更在貼文標籤「不要覺得我們無聊，因為我們真的很無聊」。

在教學影片中，蕭敬騰一臉正經地坐在書桌前：「大家好，今天教大家怎麼算數學。」他拿起筆，在紙上一筆一畫的向下寫道「一＋一＝王」，然後換一行寫「王＋2」（諧音王嘉爾），王嘉爾（Jackson）忽然從桌子下鑽出來：「哥，你找我啊？」令觀眾都感到十分驚喜！王嘉爾鑽上來的時候沒計算好距離，使二人鼻子貼鼻子，距離超近，背景還響起《鐵達尼號》經典配樂《My Heart Will Go On》，使周圍充滿粉紅泡泡、十分浪漫之餘，更令粉絲尖叫連連！

點擊圖輯看蕭敬騰、王嘉爾關係友好圖片。

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留言裡有不少網友贊同留言稱：「最後應該要親下去 結局才完美」；也有網友注意到：「出來的地方不太對啊」；連五月天的阿信亦有留言開玩笑：「我在等哥運算劉+0（劉嘉玲）或蔡10（蔡依林）」；與蕭敬騰、王嘉爾合作拍攝綜藝節目《我們戰鬥吧》的內地演員白敬亭亦留言：「內心毫無波瀾」