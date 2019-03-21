GOT7王嘉爾揭做練習生辛酸史　努力捱過艱苦日子：感激這段經歷

韓國男團GOT7成員王嘉爾（Jackson）近年將工作重心轉往內地，在各方面成績亮眼，深受粉絲歡迎。但最近他接受MTV News訪問，談及自己當年在韓國做練習生時期的日子時，就揭開未出道前的辛酸。

王嘉爾（Jackson）日前接受MTV News訪問，大談做練習生時期的辛酸。（影片截圖）

近年活躍於內地演藝圈的Jackson，不止多次擔任選秀節目導師，在音樂方面也表現出色。Jackson在做練習生前，在香港就讀美國國際學校（American International School）。出生於體育世家的他，爸爸是香港劍擊隊總教練，更被譽為「亞洲第一劍」，媽媽周平是前國家隊體操名將，哥哥是一名橄欖球運動員，而在亞洲青少年劍擊錦標賽中奪得第一名的Jackson，當年積極為2012倫敦奧運會備戰，更獲得美國史丹福大學的錄取和提供獎學金。一直熱愛音樂的他，還曾向爸爸提出希望成為一名歌手、藝人，但當時爸爸以為他只是說笑而已。

Jackson出生於體育世家，爸爸是香港劍擊隊總教練，媽媽周平是前國家隊體操名將。（IG圖片）

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直到被韓國經理人公司看中並通過了面試，Jackson才再度向父母表達自己想做歌手的意願：「我被選中了，我相信我做得到，如果我不去做的話我一定會後悔的。」之後他前往韓國展開兩年半的練習生生涯：「雖然他們說韓國娛樂體系就像是製造業，但對我來說是我這輩子受過最好的培訓體系。當然過程很艱難，要承受很大壓力，每天都很殘忍，但正正是這些壓力才令我變得更強大。如果你熬過了，就能留下來。如果你失敗了，就要回家。這些造就了我，很幸運我經歷了那段日子。」

Jackson坦言出道前做練習生的日子很辛苦，但他也很感激這段經歷。（影片截圖）

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2014年Jackson以GOT7成員身份正式出道，一出道就爆紅，一年內共推出3張專輯，年尾更獲得SBS演藝大賞新人獎，風頭一時無兩。2016年8月推出英文單曲《Papillon》，以歌手身份在內地solo出道，同時缺席了GOT7在日本的所有活動，無形中令Jackson變相是在退團狀態，引來GOT7及Jackson的粉絲為此爭論不休。但Jackson在訪問中表示，自己是希望可以一手一腳製作屬於自己的音樂：「無論是歌詞、音軌、MV的概念、唱片封面設計等所有的東西，都是經我之手，才算是我製作的音樂。

Jackson一直是GOT7團內人氣最高的其中一個，主要負責Martial arts tricking的表演，盡顯身手不凡的一面。（影片截圖）

談及新專輯，Jackson指「Journey To The West」是取自經典小說《西遊記》的概念，將自己的音樂帶到美國，但他表示並不是說要取得什麼成就，而是認為音樂無國界，所以希望可以將自己的音樂分享給全世界所有人。雖然有人認為他放棄運動生涯，追求音樂夢很可惜，但Jackson就表示從來沒有後悔：「無論是好是壞，都是生活中的經歷。我覺得這一代對我來說就是夢想和你真正想做的事，只要你不放棄，走到最後，我覺得你會以你的方式成功的，我相信這個，當你做一件事你就要用心做，努力走到最後。」

Jackson如今發展越來越好，離不開他的努力和堅持。（影片截圖）