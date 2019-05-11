【玄彬香港見面會】自爆拍劇被蜜蜂叮頂硬上　森美港式普通話贈慶

韓國男演員玄彬今日（11/5）在香港舉行粉絲見面會。今次是玄彬相隔六年再度在香港開騷，自然吸引不少影迷到場力撐偶像。玄彬不時為韓劇獻唱插曲，甫開場即為歌迷表演《阿爾罕布拉宮的回憶》插曲，在場歌迷均聽得非常陶醉。之後，玄彬以廣東話說：「大家好，我係玄彬」，正式向香港歌迷打招呼。

玄彬今日在香港舉行粉絲見面會。（葉兆康攝）

之後，玄彬大談早前播映完畢的《阿爾罕布拉宮的回憶》，表示相當喜歡《阿爾罕布拉宮的回憶》中教堂槍戰一幕，不過他透露拍攝時太熱，背脊因而被蜜蜂叮，表現專業的玄彬簡單處理傷口後便投入拍攝，在場粉絲均直呼非常心疼，主持森美隨即搞笑表示：「你俾蜜蜂叮先有人心疼呀，我俾火車撞會俾人笑㗎！」台下觀眾則報以笑聲和應，但玄彬卻認真詢問森美：「你唔係真係俾火車撞啊？」令大家哭笑不得。

一開場玄彬即大展歌喉，粉絲當然冧爆。（葉兆康攝）

值得一提的是，今次有不少來自內地的玄彬粉絲到場，所以森美間中加插普通話說明，包括「正式Kai史（正式開始）」、「好難盲（好難忘）」等，為玄彬粉絲增添不少笑點。