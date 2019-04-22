玄彬、孫藝珍確定合作拍劇　粉絲：好事近試水溫還是無可能？

多次傳出緋聞，甚至曾被網民拍到同遊美國超市的玄彬和孫藝珍，確定將合作拍劇，預計新劇將於今年下半年播出。兩人一向是一眾韓劇迷心中的「金童玉女」，搭檔拍劇的消息傳出後，大部分粉絲都表示極度期待！

周日（21日）韓國傳媒獨家報道，玄彬和孫藝珍繼去年合作電影《協商》後，確定再度合作，一同參與韓劇演出。是次新劇，將由有份編寫《來自星星的你》、《藍色大海的傳說》和《製作人們》等人氣韓劇的著名作家朴智恩執筆，因此未開拍就備受期待。新劇暫時未有確定劇名，據說內容以浪漫喜劇為題材，而玄彬和孫藝珍亦早就非常關注朴作家的新作。

玄彬和孫藝珍自去年拍攝《協商》而認識，期後更多次傳出緋聞。（網上圖片）

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對於一眾劇迷來說，玄彬和孫藝珍再度合作絕對是一大喜事。由於兩人自合作《協商》後，已多次傳出緋聞，雖然雙方公司屢次否認，但粉絲仍默默期待二人有好消息傳出。不少粉絲表示，兩人均已到適婚年齡，直言覺得新劇是試水溫之用，估計劇終時便會傳出二人交往的喜訊。早在今年一月再次傳出緋聞時，已有粉絲提出過兩人套路極似「宋宋夫婦」宋仲基和宋慧喬；另一邊廂，則有網民提出屢傳緋聞仍合作，即代表兩人其實「無可能」。

玄彬和孫藝珍今年一月被拍到同遊美國超市，可是當時雙方公司否認緋聞。（網上圖片）