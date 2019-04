玄彬早前完成《阿爾罕布拉宮的回憶》,並憑劇集爭奪百想視帝寶座。(視覺中國)

韓國男星玄彬早前完成拍攝tvN劇集《阿爾罕布拉宮的回憶》,便忙於出席各大公開活動,以及商討下一部演出作品,加上玄彬憑《阿爾罕布拉宮的回憶》入圍競逐第55屆百想藝術大賞電視部門男子最優秀演技賞,可見玄彬近日仍忙過不停。

玄彬本月起舉行亞洲巡迴粉絲見面會。

除此之外,玄彬亦將會在四月起,於亞洲各地舉行巡迴粉絲見面會《LOG IN TO THE SPACE-2019 HYUN BIN FAN MEETING TOUR》,今次是玄彬相隔六年再次舉行粉絲見面會,而香港場將會於5月11日假九龍灣國際展貿中心匯星舉行,門票今日起於快達票有售,各位粉絲屆時可享有驚喜粉絲福利。

香港粉絲亦有幸和玄彬見面,演出門票今日公開發售。