【母親節】昆凌回憶4年湊仔生活　歌迷驚嘆：周董很有眼光！

昆凌跟周杰倫婚後育有女兒小周周（Hathaway）和兒子小小周（Romeo），夫妻倆時常在社群網站放閃，一家4口生活幸福，甜蜜的互動讓網友們稱羨。12日迎來一年一度的母親節，育有2個寶貝的昆凌，除了分享小周周送的禮物，更在微博發長文訴說心情。

昆凌和周董日前在法國分別結束時尚活動和演唱會，近期正留在當地休長假，時常可以看到夫妻倆在當地悠哉的生活。而昆凌12日在IG上PO出一段影片，是小周周開心地唱着爸爸周杰倫所做的歌《聽媽媽的話》，也在11日晚上於微博有感而發，表示今年是自己第4個母親節，說道：

說真的成為媽媽這件事我雖然漸漸習以為常，但也從這些習以為常裡面發現自己的不夠強大，有的時候會因為照顧小孩手忙腳亂，有的時候也會因為小孩哭鬧無所適從，但我真的很愛我的家庭，愛我的小孩和我們的爸爸，所以我也在試著努力成為一個合格的媽媽，慶幸我的小孩可愛又懂事，給了我這個不成熟的媽媽更多力量和信心。

Hathaway為昆凌唱出一首《聽媽媽的話》。（Instagram截圖）

昆凌也分享，平日的自己開心居多，偶爾會耍個酷，所以大部分時間不會把煩惱讓大家知道，她說：「我很愛睡覺，一睡著就與整個世界隔絕，所以很多晚上爸爸付出更多。」她藉由母親節的日子感謝家人和小孩，感性說：「我會盡可能的付出更多在我的家庭和小孩身上，也會更多的努力，變得更好，變成更強大的媽媽。」

不少網友表示，母親節還誇老公，讚她是「神仙」，也引來不少周董的粉絲大讚「周董很有眼光」。擄獲不少歌迷芳心。

點擊圖片，看更多周董日常家庭照▼

+ 3 + 2

延伸閱讀：

歌手遭評咬字不清 評審拖周杰倫下水網友都怒了！

五月天「藍色三部曲」台北場有譜！阿信承諾「不見不散」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】