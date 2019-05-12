適逢母親節，新民黨立法會議員容海恩這位新晉媽媽，今日（12日）於電台節目大談第1年以母親身份過節的心情。容海恩大呻想經常陪伴女兒，但議員工作實在太忙碌，希望日後能多帶她回立法會辦公。成為母親後，容海恩自言更感受到作為議員的重要性，以理性的方式表達訴求，不希望有人「教小朋友一唔滿意就掉嘢」，暗諷泛民手法偏激。

容海恩又憶述原定的預產期在年初一，因為擔當天心沒有醫生有空，所以選擇了在1月23日開刀。（資料圖片／容海恩facebook）

容海恩於香港電台節目《舊日的足跡》中，形容自己於任內結婚及產女對於議會而言是突破，象徵議會年輕化，希望能鼓勵到其他女性議員效法。作為議員的容海恩，丈夫袁彌昌原為同黨的政策總裁，感嘆雙職父母照顧小孩十分困難，「返到屋企小朋友都瞓咗」，希望能多留在女兒身邊見證她的成長。容海恩又憶述原定的預產期在年初一，因為擔心當日沒有醫生有空，所以選擇了在1月23日開刀，「因為爸爸1月22日生日，可以一齊慶祝」。

首次成為母親節的主角，會如何慶祝呢？容海恩表示上午都要落區派花，而丈夫今日才由外地返港，笑指「唔知有冇驚喜，唔係驚嚇就得」。每次談及丈夫，容海恩的聲線都透露出一絲甜蜜，指對方是一個安靜的人，追求自己的過程並不刺激，但最欣賞他才子的一面，形容對方文質彬彬。被問及夫妻相處之道，容自言會以調解員的方式理解對方，減少埋怨。

日前容海恩帶同女兒入立法會會議室，她解釋指有需要令女兒感受到自己的工作環境，對日後溝通有幫助，又表示待女兒長大些少，希望能在辦公室中添置嬰兒床，將女兒帶到立法會親自照顧。

容海恩：不希望有人「教小朋友一唔滿意就掉嘢」

容海恩在競選期間被指控是「西環契女」，因為父親容仁彪是中資國企華潤集團高層，跟中聯辦關係匪淺。容海恩反駁指父親只是經理，並非大眾所指的高層，「俾人擺上枱」，叫大家「唔好搞到老人家」。她又坦言不抗拒被指與中聯辦關係密切，認為大眾不需對中聯辦如此陌生，形容對方可以好像「哥哥姐姐咁帶大家返內地創業」。談及經常被指離地、曾因不懂分辨牛油皮及酥皮蛋撻而遭網民恥笑，容海恩解釋指不會用牛油皮這個名詞，一向將該款蛋撻稱為曲奇皮，抱怨有人「雞蛋裡挑骨頭」。

容海恩不希望有人為了政治考慮教壞下一代，「教小朋友一唔滿意就掉嘢」。（資料圖片／李澤彤攝）

憶述自己的從政之路，容海恩在攻讀法律博士時是經民聯議員梁美芬的學生，經常被問到為何當初並不加入該黨，她解釋指以前認為身為大律師要持平中立，不應有政治立場；但及後以大律師身份在社區提供義務法律服務，認為議員亦可從市民角度出發，為他們謀取最大的利益。被問到新民黨主席葉劉淑儀如何積極遊說她入黨，容海恩笑言「都係叫我自己試下啦，睇下得唔得」，又讚揚對方是個「了不起的政界風雲人物」。生育後的容海恩更感自己議員身份的重要，希望能為社會帶來中立的聲音，以理性的方式表達訴求，不希望有人為了政治考慮教壞下一代，「教小朋友一唔滿意就丟嘢」。