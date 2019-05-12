28歲日荷混血兒宮河麻耶獲封「最美記者」　開班教人塑造完美臀線

NBA金州勇士上場在主力杜蘭特缺陣的情況底下，史堤芬居里（Stephen Curry）在下半場連轟33分，最後帶領球隊以5分之差擊敗火箭，以總場數4：2晉級，殺入西岸決賽。這樣「咖喱」有排忙了……

除咗球員Curry之外，呢位著住Curry球衣嘅女記者都有排忙！（Instagram@maya_m0901）

獲封「日本第一美臀」

其實這位穿上Curry球衣的女士名為宮河麻耶（Maya Miyagawa），今年29歲，是一名駐美的NBA女記者。1990年出生於荷蘭，兩歲後隨母回日本居住。宮河麻耶成年後即憑住靚樣和完美身材出道成為模特兒，當時更曾被稱為「日本第一美臀」！期後她再因其所屬傳播機構與金州勇士合作，而獲派駐美國成為勇士隊的記者，每天在勇士隊周圍徘徊，觀看隊伍練習、比賽再進行採訪，亦因此與Curry等NBA球星打成一片，更成為觀眾欣賞勇士隊比賽以外的追看目標之一！

宮河麻耶現在又被稱為「最美女記者」（Instagram@maya_m0901）

兼任健身教練 三個簡單動作塑造完美臀線

其實宮河除了是一名體育記者之外，她亦是一位「健身教練」，專門開班傳授塑形的方法。要私人上宮河的課堂就未必人人可以，不過宮河亦對自己的「塑臀」方法毫不吝嗇，不時就在個人Instagram上分享針對「美臀」的運動影片。其中一段就教各位善用「阻力帶」加強鍛鍊平時被忽略／或日常生活不會運用得到的臀部肌肉，呈現更完美的女性下半身線條。

三個簡單阻力帶塑臀動作：

+ 6 + 5 + 4

宮河麻耶的身形比例很好：