16歲木村光希巴黎走秀被狠批靠父幹　「身形走路姿勢都不合格」

木村光希雖然年紀輕輕只有16歲，但身為木村拓哉和工藤靜香的二女兒，擁有超高顏值的她火速成為不少品牌的寵兒，上年才開始展開模特兒生涯的她可謂是前途無限。日前光希更加夢想成真，為品牌最新系列擔任模特兒而首次踏上巴黎時裝伸展台行catwalk，非常威水，不過卻慘被批評唔夠班！

木村光希日前第一次到巴黎行catwalk。（voguehongkong IG）

光希在IG上載自己行catwalk的片段，片中所見，光希與數十位模特兒在伸展台上一個個排住隊，穿着新系列的服裝走出來。夾在中間的光希與其他身材較為高䠷的模特兒相比，即使身高170cm亦顯得較為遜色。

木村光希與其他身材高䠷的歐美模特兒相比，身材明顯較為嬌小。（木村光希IG）

木村光希行catwalk逐格睇：

有網民看過光希的表現後，對她的表現感到相當不滿意，除了身高不足，比其他模特兒足足矮了半個頭之外，更狠批她上下身比例一樣。亦有人指出她走路的姿勢太僵硬，而且腿不夠筆直，連模特兒的基本都達不到，根本不配踏足巴黎時裝伸展台。有人更為其他模特兒感到不忿，認為光希是因為有父母的光環才能得到無窮無盡的機會：「幾多精英模特兒窮一生努力都希望能夠踏上呢個舞台，佢就不費吹灰之力就行到。呢個世界已經唔需要努力，最緊要睇下老豆係邊個！」

木村光希登上《ViVi》6月號封面。（網上圖片）

其實光希已經多次受到網民批評，日前她成為雜誌《ViVi》橫跨平成和令和兩代的6月號封面女主角時，受到網民反對，認為《ViVi》應該選擇擔任了超過7年卻未有過個人封面、並在6月最後為《ViVi》拍攝的模特兒河北麻友子，而非「空降」的木村光希。不過，據日本傳媒報道，光希其實早在1月尾就已經前往法國巴黎參加今次時裝展的試鏡，並在4月中收到通過的消息，是以自己的個人實力而獲得的機會。

為《ViVi》拍攝了7年的河北麻友子日前宣布畢業，卻從未登上過《ViVi》個人封面。（網上圖片）

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